"Todo el dinero que se gana en la Sierra se invierte en la Sierra"

Si Sierra Nevada fuera un tablero de ajedrez ella sería la reina blanca. Nació el año en que un avión americano se estrelló en el Picón de Jérez y se salvaron todos sus ocupantes. Parece fría como la nieve pero no lo es. Es cercana y reconforta su conversación a media distancia. No es fácil verle congelada su sonrisa. Esquía desde que sabe andar. Lleva casi nueve años al frente de Cetursa y todavía no está harta de nieve. Para escalar en política hay que utilizar el piolet de la buena gestión. Y ella sabe dónde está. Dice que hay "Riendas en ciernes" y que vive sin mirar el futuro. Se llama María José López y si mis archivos no fallan, mañana es su cumpleaños. Felicidades.

-¿Cómo estás María José? Muchos inviernos sin saber de ti.

-Muy bien Andrés. Tienes que venir a la montaña y darte un vueltecita. Con un cafetín nos ponemos al día.

-¿Estás ahora en la estación?

-Sí. Aquí estoy.

-¿Qué se ve desde tu despacho?

-Una montaña maravillosa.

-¿Tu familia entiende que estés siempre en las nubes?

-Jajajaja. Debe ser que me quieren como soy.

-Estarás contenta. Dicen los periódicos que ha sido una de las navidades más rentables en la Sierra.

-Es verdad. Estamos contentos. A todo el mundo le ha ido bien (emoticono de los dedos índice y pulgar unidos en señal de redondo).

-Habrá que celebrarlo.

-Claro. Cuando tú quieras.

-Llevas casi nueve años como responsable de Cetursa… ¿no estás ya harta de tanta nieve?

-Jajajajaja. No estoy harta porque cada temporada es distinta y todas tienen su afán. Y la nieve es preciosa.

-Estando allí arriba… ¿se te han congelado ya otras expectativas políticas?

-No me da tiempo a congelarme. No paro.

-Lo que quiero preguntarte es si te vas a jubilar ya en ese puesto.

-No lo sé. Vivo al día y disfruto de lo que hago (emoticono de una sonrisa)

-¿Sigues esquiando?

-Claro que sí. Hay que ver las cosas todos los días (emoticono de una persona esquiando)

-¿En qué pistas de la vida te manejas mejor?

-Soy un poco todo terreno.

-Acostumbrada a los remontes… ¿cómo sueles remontar los problemas?

-Los miro de frente, respiro y busco soluciones. Hay un equipo estupendo en el que me apoyo y con el que comparto ideas.

-Si hubiera AVE en Granada… ¿vendrían más esquiadores?

-El AVE nos ayudaría mucho. El mercado de Madrid para nosotros es muy importante.

-¿Y si hubiera metro?

-El metro nos ayudaría a todos. Mejoraría la movilidad en la ciudad.

-El alcalde de Granada ha dicho que para este año habrá AVE y Metro… ¿tú lo crees?

-Claro que sí lo creo. Ha demostrado que está trabajando para hacer que se cumplan los plazos.

-¿Esquiar vale lo que cuesta?

-Esquiar es cada día más asequible. Nuestro esfuerzo está en poder llegar a cuantos más esquiadores, mejor.

-¿Cuándo habrá forfait para pobres?

-Hay precios para tod@s.

-Se dice que no llueve a gusto de todos… ¿Tampoco nieva a gusto de todos?

-Eso es verdad (emoticonos de lluvia y un muñeco de nieve). Pero la nieve siempre es un regalo fundamental para una estación de esquí.

-Lo digo porque al final siempre hay alguien que opina que se podrían hacer mejor las cosas.

-Seguro. Siempre hay opiniones para todos los gustos. Y hay que oír lo que opinan. Se aprende mucho oyendo a los clientes.

-De todas maneras tu gestión siempre depende de si nieve o no. Nieva mucho, tú triunfas. Nieva poco, tú fracasas.

-La nieve (emoticono de frío) te hace tener una buena o una mala temporada y, por lo tanto, en la gestión es fundamental.

-¿Hay algún proyecto en la Sierra que no sepamos?

-Hay muchos proyectos. Una estación nunca para de mejorar.

-¿Y alguna María José Rienda en ciernes?

-Hay una gran cantera en Sierra Nevada y vamos a ver jóvenes campeones en un futuro bastante cercano.

-¿Cuántas estaciones de esquí conoces?

-Algunas.

-¿Sierra Nevada está entre las mejores o nos quedan muchas pistas que recorrer?

-Es la mejor estación de España sin duda y de las mejores de Europa. Tiene cosas muy especiales que no encuentras en ninguna.

-¿Sevilla nos roba?

-Sevilla nos ayuda y nos respeta.

-Claro, se lleva el dinero.

-No. Eso no es así. Todo se invierte en Sierra Nevada.

-¿Qué opinas de ese proyecto de unir por teleférico Granada con Sierra Nevada que la Junta echó para atrás y que ahora, tras una sentencia del Supremo, se ha retomado?

-No tengo nada que opinar

-¿Cómo se ve la crisis del PSOE desde la montaña?

-Estoy segura de que se puede arreglar con soluciones inteligentes.

-¿Te gustaría ser alcaldesa de Granada?

-Ya tenemos un alcalde socialista estupendo.

-¿La estación es segura o hacen falta más policías y bomberos?

-Es una estación segura, por supuesto, pero todo es bienvenido si mejora la seguridad.

-¿Las copas te gusta con mucho o poco hielo?

-Ufffff. En eso soy un desastre. Las copas no son lo mío.

-Te lo preguntaba para invitarte algún día a una.

-Mejor me invitas a un café.

-Como quieras. Un abrazo.

-Otro abrazo para ti.