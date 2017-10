La dirección de C's decidirá el futuro de Paco Cuenca tras la reprobación

La dirección nacional de Ciudadanos tendrá la última palabra para decidir sobre la intención del PP de plantear una moción de censura al alcalde socialista de Granada, Paco Cuenca. Esto será después del pleno de reprobación auspiciado por la formación naranja y al que el PP ya ha anunciado que se sumará aunque lo calificó de "brindis al sol". Según Luis Salvador, coordinador provincial de la formación naranja, al día siguiente de la reprobación el partido estará abierto a escuchar la propuesta que le hagan llegar los populares para aupar a la concejal Rocío Díaz a la Alcaldía. Esta proposición se trasladará a la dirección del partido, que será la que determine en última instancia si Paco Cuenca apurará sus días como alcalde hasta 2019. "No es el momento de que PP y C's, que son los que están por una reprobación, nos tiremos los trastos a la cabeza y, mientras, el alcalde esté sonriendo. Nosotros queremos que el alcalde se vaya y deje su acta a otro concejal del PSOE, lo mismo que en su momento exigimos a José Torres Hurtado, y si hace caso omiso el arma que tenemos se llama reprobación", señaló ayer Luis Salvador en un coloquio en esRadio.

Con esta postura, Ciudadanos recula en su postura inicial de no negociar con el PP por mantener en su grupo municipal a seis concejales imputados en el caso Serrallo. La semana pasada, los ediles ya anunciaron su intención de dejar su acta de concejal para no ser un obstáculo de cara a la moción de censura, aunque en algún caso con el matiz de que lo harían justo el día siguiente de que Paco Cuenca dejara de ser alcalde. Este escollo podría salvarse mediante un acta notarial en el que los concejales se comprometieran a hacer efectiva su renuncia una vez pasada la moción de censura. Con todo, Salvador sigue con la brújula apuntando a la reprobación y subraya los interrogantes que le sigue planteando la actual situación del grupo popular en el Ayuntamiento. "Tienen seis concejales imputados, al menos dos minigrupos dentro del partido, intereses divergentes y personas del PP distintas a Rocío Díaz ofreciéndose para ser alcalde de Granada durante unos meses. Si el PP no tuviera imputados ya habríamos hablado con ellos, pero en este momento esta situación no se da", señaló el coordinador de C's, que incluso apuntó que algunos concejales podrían haber puesto como condición "que se les ofreciera un trabajo en la administración". En todo caso, Salvador anticipó que será "un pleno duro" porque se hará una radiografía del estado de la ciudad y se pondrán sobre la mesa los problemas "y la falta de soluciones del actual equipo de Gobierno". "Hace falta que en ese pleno se demuestre que con ocho concejales Paco Cuenca está gobernando con arrogancia y como si tuviera un rodillo de mayoría absoluta mediante decretos de Alcaldía".

Luis Salvador dejó de nuevo entreabierta la puerta de la moción de censura y defendió la gestión de su partido en los primeros y últimos 15 meses de José Torres Hurtado en esta legislatura, en contraposición a la "falta de diálogo" y al "desastre" de la gestión del actual alcalde. Y sobre la relación personal que mantiene con el presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, Luis Salvador defendió que en ningún caso hay amistad personal. "Nunca me he ido a tomar mojitos con él, que es lo que hacen los amigos", zanjó el coordinador de C's.

Por último, pese a que se había vinculado el anuncio de la reprobación al alcalde con la visita este jueves a Granada de Juan Marín, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, este periódico confirmó ayer de fuentes de la formación naranja que el máximo dirigente del partido a nivel regional no se reunirá con el alcalde de Granada, Paco Cuenca, como se había especulado para situar el origen de la 'crisis' desencadenada tras el anuncio de la reprobación planteada por Luis Salvador. Marín participará en diversos actos en la provincia y se reunirá con el grupo municipal de Ciudadanos de la capital, pero en su agenda no está fijado ningún encuentro con el alcalde.