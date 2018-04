La disputa interna en Vamos Granada paraliza la junta de portavoces

El tiempo pasa, queda apenas un año para las próximas elecciones y próximamente se cumplirá el primer aniversario del "golpe de mano" en Vamos Granada, cuando Marta Gutiérrez perdió la portavocía tras el acuerdo entre sus por entonces compañeros Luis de Haro y Pilar Rivas. Esta última ya ha pasado a ser concejal no adscrita, mientras Luis de Haro se mantiene impertérrito como edil de Vamos Granada, inamovible pese a todos los movimientos de la formación para que se vuelva a unir con Pilar Rivas en la bancada de los no adscritos. Y este enfrentamiento ya está empezando a afectar al día a día en el Ayuntamiento, después de que ayer tuviera que retrasarse la junta de portavoces porque Luis de Haro y Marta Gutiérrez presentaran cada uno una moción como portavoces, aunque cada partido sólo tiene derecho a presentar una. El resultado fue un nuevo enfrentamiento abierto a la espera de que se clarifiquen sus disputas internas, toda vez que el acuerdo que ofreció Luis de Haro para que la portavocía sea rotatoria ha quedado en suspenso.

El último movimiento de Vamos Granada para recuperar la portavocía al cien por cien para Marta Gutiérrez es la presentación de un escrito en la Secretaría del Ayuntamiento con un dictamen del Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana que dirime un caso idéntico al granadino "en el que se afirma con claridad que el concejal tendría que pasar a no adscrito". Antonio Daponte, coportavoz de la formación , denunció ayer que esta situación está menoscabando su derecho a la participación política porque el alcalde, Francisco Cuenca, "está dando largas porque sabe que tenemos razón".

En este sentido, Daponte se refirió al informe del Consejo Consultivo encargado por el Ayuntamiento para dirimir la situación de Pilar Rivas, que finalmente resolvió que debía pasar al grupo de no adscritos como ya había recomendado la Secretaría del Ayuntamiento, que sin embargo señaló que Luis de Haro debía permanecer en Vamos Granada porque no pertenecía al partido y, por tanto, no podía ser expulsado. Antonio Daponte también denunció que el alcalde nunca preguntó al Consejo Consultivo de Andalucía si Luis de Haro debía pasar o no a la condición de concejal no adscrito. "Y no lo hizo porque ya conocía y conoce la respuesta", continuó el coportavoz de la formación, que aportó una resolución del Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana, en un caso "idéntico" al de Luis de Haro, un concejal que dice no ser afiliado del partido, en la que se dictaminó que cuando el partido decide la expulsión de un concejal del grupo político no afiliado al partido, "tiene la misma validez y efecto que si estuviera afiliado para garantizar el derecho del partido de que no le representen en contra de su voluntad".

Por su parte, el alcalde Francisco Cuenca volvió a instar a Vamos Granada a "ponerse de acuerdo" y a solucionar "sus líos internos" en vez de pretender "trasladarlos al Ayuntamiento", después de que la formación reclamara o una "resolución por escrito" sobre el pase de su concejal Luis de Haro, al que consideran tránsfuga, a edil no adscrito tras su expulsión del partido, según informa Efe,

Cuenca aseguró que este asunto, que "ha retrasado la junta de portavoces", no es "nada significativo que afecte a la ciudad", censurando que los representantes de Vamos Granada se hayan "dedicado un rato a debatir quién debería estar en representación y quién no", algo en lo que, según advirtió, el equipo de gobierno no va a entrar.

"Es un problema entre ellos, un lío permanente que pretenden trasladar al Ayuntamiento", sentenció el alcalde, que se refirió ya las resoluciones del Consejo Consultivo de Andalucía y de "un juzgado" para afirmar que son ellos los que deben ponerse de acuerdo y "no seguir entorpeciendo el buen funcionamiento de la ciudad".