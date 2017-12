Las distracciones y el sueño causan más del 30% de los accidentes con víctimas

El puente más largo del año concluye hoy con un protagonista: la carretera. La operación retorno devolverá a las carreteras a miles de vehículos que regresan a sus casas tras unos días de descanso en la provincia; mientras que regresan también los granadinos que han aprovechado para salir de viaje.

Así, la precaución debe ser máxima y los planes especiales de la Dirección General de Tráfico se volverán a activar para conseguir que todos vuelvan a sus destinos.

El año pasado fallecieron en Granada 27 personas en accidentes de tráfico

En lo que llevamos de puente se han sucedido varios accidentes, principalmente en la A-44, afortunadamente sin víctimas mortales. El martes hubo una colisión múltiple con tres vehículos y el viernes, 6 heridos en un accidente también en la misma vía.

Según las estadísticas de la DGT, "los accidentes de tráfico constituyen eventos de naturaleza multicausal, que muy raramente pueden ser relacionados con una única causa". A este hecho se suma que el propio concepto de causa admite diferentes acepciones y clasificaciones en la literatura científica y técnica. Así, se suele hablar de "factores concurrentes, entendidos como todos aquellos factores relacionados con las personas, los vehículos y las vías que han podido desempeñar algún papel en la ocurrencia del accidente o el agravamiento de sus consecuencias". Así, un accidente puede tener uno o varios factores concurrentes, "cuya identificación en muchos casos depende de la exhaustividad de la investigación realizada por los cuerpos policiales".

Según la última estadística anual de la DGT (2016), la "conducción distraída o desatendida" está detrás del 25% de los accidentes. Uno de cada cuatro siniestros en carretera estaría ocasionado por esta situación, de ahí la importancia de las campañas de prohibición de uso de móvil, entre otras. Le sigue como segunda causa la "velocidad inadecuada", que causa el 19,2% de los accidentes; y como tercer factor principal, "no mantener intervalo de seguridad (15%).

Y hay más. "No respetar la prioridad" causó el año pasado el 12,9% de los accidentes con víctimas; seguido del consumo de alcohol (11%) y del cansancio o sueño (8%). El resto de causas, como giros incorrectos, adelantamientos o inexperiencia del conductor, ya son causas que afectan en muy bajo número de accidentes. Así, se observa que los factores más citados en los informes policiales son la distracción (25,0%), la velocidad inadecuada (19,2%), no mantener intervalo de seguridad (15,0%), no respetar las normas de prioridad (12,9%) y el consumo de alcohol (10,4%).

En el caso de la velocidad inadecuada, según la valoración del agente en el momento del accidente, estuvo presente en el 9,5% de los accidentes con víctimas ocurridos en 2016 en el país y este porcentaje se eleva al 17,2% cuando el accidente con víctimas sucede en vía interurbana. En el caso de los accidentes mortales se apreció que en un 21,5% de ellos la velocidad fue un factor concurrente en el accidente.

Según el Informe de Siniestralidad Vial, el año pasado fallecieron en Granada 27 personas por accidente de tráfico (24 en vías interurbanas y 3 en urbanas). Esta cifra ha ido descendiendo considerablemente en los últimos años. Así, en 2012 hubo 43 fallecidos en carreteras granadinas; en 2013 bajaron a 33; en 2014 subieron a 49; en 2015 se registraron 43 y en 2016 se produjo un descenso brusco hasta los 27 fallecidos.

En cuanto a los heridos hospitalizados por accidentes de tráfico tanto en vías urbanas como interurbanas, se ha producido un descenso del 20% desde 2012 al año pasado. Por contra, en el último año han subido un 14%, según la DGT. Así, en 2012 hubo 244 heridos en carreteras de Granada, en 2013 se bajó a 219; en 2014 siguió bajando hasta los 181 y en 2015 continuó la tendencia quedándose en 172. Por contra, el año pasado cerró con una subida hasta los 196 heridos.