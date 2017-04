Los niños del distrito Norte recibirán formación para afrontar los conflictos

En los últimos meses los vecinos de la zona Norte han lanzado un mensaje de auxilio. Después de padecer el abandono del distrito durante años y tras vivir dos episodios de violencia salieron a la calle para exigir más implicación en los barrios. Para que la seguridad esté garantizada en esta zona donde viven cientos de familias que cada día pelean por salir de las listas del paro o por restablecer una conexión eléctrica que, en ocasiones, relampaguea o directamente se apaga obviando sus derechos. En ese intento de búsqueda de soluciones el Ayuntamiento acogió ayer el VI Espacio Institucional de Relación para reforzar la coordinación hacia la convivencia y la cohesión social. Un encuentro presidido por el alcalde de Granada, Paco Cuenca y la concejal de Derechos Sociales, Jemi Sánchez junto a otras instituciones como la Junta de Andalucía o la UGR. Todo, bajo el paraguas de la Obra Social La Caixa y las entidades que participan en el Proceso Comunitario Intercultural.

Durante la reunión se alcanzaron varios compromisos. Por ejemplo, según explicó ayer Jemi Sánchez, la Policía Local ha iniciado una labor más cercana con la población para que pierda el miedo a denunciar ante irregularidades. La Policía Local desea que los vecinos vean su labor de patrullaje como una herramienta de ayuda y no de persecución.

Este encuentro muestra que vamos a por todas porque es la única forma de mejorar el distrito"Jemi SánchezConcejal de Derechos Sociales

Además, desde el proyecto ICI se invitó a celebrar un encuentro entre las mesas de la zona Norte con otros barrios donde también se está llevando a cabo el proyecto ICI donde ya se han conseguido logros. Por otra parte, el Ayuntamiento se comprometió a mejorar su coordinación con un espacio de coordinación entre todas las áreas. Asimismo, la Junta de Andalucía pondrá en marcha formaciones en gestión de conflictos para el alumnado de sus centros escolares para darle herramientas a profesionales y niños para abordar problemas de crisis y dificultad en el distrito. "Se van a formar en el abordaje de los conflictos y los duelos del distrito porque son niños muy vulnerables en situaciones que no siempre saben asimilar una pérdida o un drama continuo", explicó la edil. Además, también se llevará a cabo intervención familiar entra las distintas administraciones.

Cada uno de los siete barrios del distrito tendrá dos encuentros anuales con sus representantes políticos para que los vecinos puedan expresar sus inquietudes y potencialidades. Además, se potenciará el uso positivo y pacífico del espacio público con propuestas de actividades y se creará una mesa de comunicación para trabajar junto a medios comunicación por una visión positiva del distrito y sus habitantes. "Queremos un barrio sin violencia, porque de lo contrario no puede avanzar en ningún caso", destacó ayer la concejal de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, quien destacó el tono positivo de la reunión. "Este encuentro da una imagen de unidad, de fuerza y de que vamos a por todas porque si no estamos al unísono no se mejorará el distrito"