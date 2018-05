La división de Vamos Granada se lleva por delante a la asesora del grupo municipal

La división de Vamos Granada continua causando problemas tanto a sus integrantes como el Ayuntamiento. La última afectada por esta crisis interna que partió en tres el grupo municipal ha sido la responsable de comunicación y prensa. La Junta de Gobierno Local de la pasada semana puso sobre la mesa el cese de la trabajadora al entender que, con sólo dos concejales (Marta Gutiérrez y Luis de Haro) deben prescindir del asesor y sólo tener un secretario en plantilla. Ante esta situación, se ha lanzado una carta abierta al alcalde, Francisco Cuenca, para pedirle que evite que esta profesional pierda su empleo. Sin embargo, el portavoz del equipo de Gobierno, Baldomero Oliver, aseguró ayer que no van a dar marcha atrás y defendió su posición basada en el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) que regula el Ayuntamiento.

Según indicó, al quedar tan sólo dos concejales en Vamos Granada, el Ayuntamiento no ha tenido más remedio que asignar a ese grupo lo que dice el ROM: un secretario. "Lo que no podemos hacer es mantener a un grupo con menos miembros una asignación de personal que no le corresponde", dijo Oliver quien animó a Luis de Haro y a Marta Gutiérrez a entenderse "por una vez". "Si ustedes no son capaces de ponerse de acuerdo para decidir qué persona ejerce un cargo de confianza; sólo podemos efectuar la eliminación del asesor", dijo Oliver quien aseguró que, si Vamos Granada tiene interés en que esta persona continúe "que lo diga y de forma inmediata será designada como personal de confianza a quienes decidan".

La concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, denunció la pasada semana la actitud del equipo de Gobierno que habría mantenido como secretaria a una personal de la confianza de Luis de Haro, considerado tránsfuga por este grupo municipal. "¿Cómo es posible que Cuenca decida los recursos y el personal de una agrupación política? se preguntó la edil quien considera que el alcalde se está saltando la legalidad y cualquier clase de ética política "para acabar con el trabajo de una persona que ha hecho una labor imprescindible e impecable para que los granadinos sepan lo que ocurren con su Ayuntamiento".

Además, Gutiérrez aseguró que van a seguir trabajando para restituir esta situación injusta y trae la dignidad y la decencia al Ayuntamiento de Granada.