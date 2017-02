"Hay docentes que no funcionan y es dificilísimo quitárselos de en medio"

-¿ha tenido la oportunidad de leer el informe PISA?

-El propio informe dice que no tiene ninguna validez. La letra del informe, que no es pequeña, dice claramente que no tiene validez intrínseca. Lo que mide en cuanto a competencia lectora no es objetivo, digamos. Pero los rankings son algo tremendamente atractivo. Es una prueba que puede utilizarse para mejorar, y en ese sentido me parece muy bien, pero no se puede condenar y llevar a las alturas a los sistemas educativos. Hay un montón de cosas realmente profundas que hay que estudiar. El problema es que casi nadie se ha leído el informe. Quitada esa salvedad, me parece un instrumento interesante para la mejora. España y todos los sistemas educativos debemos aprovechar el informe como una oportunidad extraordinaria para la reflexión de qué es lo que estamos haciendo. PISA mide una serie de cosas que son importantes, pero no son las más importantes, que no son medibles. Hay un movimiento internacional en ese sentido que se pregunta para qué sirve la Educación, qué es un ciudadano, qué tipo de ciudadanía queremos. Y PISA no mide eso.

-La LOMCE aspiraba a mejorar las competencias que mide precisamente PISA.

-Que la educación sea aplicable a la vida real se trabaja en la Unión Europea desde 2005. En Lisboa se firmó un acuerdo que obliga a adaptar las políticas educativas. Lo firmó Aznar. Zapatero lo hizo a través de la LOE y es en lo que profundiza Rajoy con la LOMCE. Es algo que no tiene que ver con los vaivenes políticos.

-PISA ha coincidido con la publicación del Plan de Éxito Educativo que parte de una base de datos porcentuales de fracaso escolar.

-Los datos de fracaso son diferentes a los de PISA. Y esos sí que me preocupan, mucho. Son datos internos, autoevaluaciones. Es lo que hacen los docentes día a día con su alumnado. Cuántos niños terminan Secundaria. No son datos externos. Y esos me duelen.

-El Plan recoge algunas medidas que tienen que ver con el profesorado. Una de las "líneas de mejora" es la formación de los docentes...

-En general sí. Algunas medidas son muy concretas, otras son intenciones. Estoy totalmente de acuerdo con lo que propone. Otra cosa es cómo se lleven a cabo esas intenciones, algunas son imprecisas y no dependen de la Consejería y no sé qué recorrido tendrán.

-¿Son necesarias las evaluaciones externas para el profesorado?

-No sé. Las evaluaciones externas me confunden. Los mejores sistemas educativos funcionan a través de evaluaciones internas. Todo aquel que reciba dinero público tiene que rendir cuentas. Y entiendo que debemos rendir cuentas a la Junta, que es quien nos sufraga.

-Desde algunos ámbitos se critica el modo de acceso a la docencia...

-El acceso hay que cambiarlo totalmente. No sé la fórmula, pero el sistema que hay no me gusta. Nosotros recibimos al profesorado en prácticas que tienen un año de formación obligatoria. Ese profesorado necesita muchísima formación. No sé lo que falla, pero el proceso de selección es profundamente mejorable.

-¿Fallan las facultades?

-Claro.

-¿El máster?

-Claro. Lo dice el Plan. Los contenidos de la formación inicial están muy alejados del trabajo real, del día a día. Un profesor no está preparado en su primer día de clase, y eso hay que cambiarlo. Y el proceso de selección no selecciona a los mejores. Tiene que incluir trabajo en el aula. El periodo de prácticas es un trámite. Tiene que ser un sistema objetivo y que seleccione a los mejores. Y en cuantos a los funcionarios, se necesita que sean independientes. No pueden estar al arbitrio del Gobierno. Pero con un sistema que permita quitarse de en medio a los que fallan. Hay docentes que no funcionan, pocos pero los hay, y es dificilísimo quitárselos de en medio.