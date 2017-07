Los docentes interinos de la UGR amenazan con ir a la huelga

El colectivo de profesores interinos de la Universidad de Granada (UGR) ha anunciado que "es casi seguro" que secundarán una huelga en septiembre. "Tras un mes de julio infructuoso en la negociación y tras la negativa de los rectores a considerar siquiera las demandas del colectivo, la Asamblea de profesores ayudantes doctores y contratados doctores interinos de la Universidad de Sevilla ha convocado una huelga indefinida" a la vuelta del verano, a la que, anuncian los docentes de la UGR, está previsto que se adhieran "el resto de universidades".

El mismo colectivo anunció que ayer un grupo docentes solicitó una reunión con la vicerrectora de Personal Docente e Investigador de la UGR, María López-Jurado, y con la rectora, Pilar Aranda. "Se pedirá hablar abiertamente de las bases jurídicas que avalan su negativa al paso por acreditación".

Estos docentes denuncian que desde hace más de cuatro años no hay plazas de profesor contratado doctor (PAD) ni profesor contratado doctor interino (PCDI). Accedieron a sus puestos docentes con contratos interinos a causa de las limitaciones impuestas por la tasa de reposición. En estos años no han conseguido estabilizar sus plazas, por lo que exigen una solución. Alegan que, al ser interinos, no pueden acceder a determinados méritos ni se les reconocen quinquenios ni sexenios, además de vulnerarse su derecho a la promoción profesional. Los interinos de la Universidad de Sevilla ya convocaron una huelga el pasado mes de mayo para exigir la adaptación automática de sus puestos.