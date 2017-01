Los donantes granadinos baten récord de solidaridad

La actividad en el Complejo Hospitalario para salvar vidas no cesa. Granada ha cerrado 2016 con un total de 105 trasplantes de órganos (80 renales y 25 hepáticos) así como 53 donantes de los que, 22 (41%) han sido en asistolia (donación a corazón parado) lo que ha permitido mantener el número de donaciones. Unas cifras positivas que, sumadas a las correspondientes al resto de provincias andaluzas, ponen de manifiesto que la comunidad autónoma ha logrado en 2016, unos resultados históricos de donación y trasplantes tal y como detalló ayer el consejero de Salud, Aquilino Alonso, durante la presentación de los datos en Sevilla.

En concreto, en Granada, la tasa de donación ha ascendido con respecto al 2015, estando durante el pasado año a 57,9 donantes por millón de habitantes. En cuanto a la tasa de aceptación de la donación el 84% de las familias granadinas dijo sí a la donación, lo que sitúa el porcentaje de negativa a la donación de órganos en un 16%. Hay que tener en cuenta que, cuando se creó la Coordinación Autonómica de Trasplantes, a principios de la década de los 90, este porcentaje estaba en torno al 40%".

Los equipos andaluces realizaron el pasado año 814 trasplantes gracias a 395 donantesLa donación en asistolia se perfila como la principal vía para aumentar los injertos

En Andalucía, a nivel global, la actividad de los equipos de trasplantes es posible gracias a las 395 donaciones que se registraron durante el año pasado, 72 más que en 2015. Estas cifras colocan a la comunidad (47,1 donantes por millón) cuatro puntos por encima de la tasa española (43,4). El consejero de Salud, Aquilino Alonso, recordó ayer que en 1991, cuando comenzó a funcionar la Coordinación Autonómica de Trasplantes, la tasa andaluza era de 13,4.

"El récord de trasplantes es posible gracias a la generosidad de los andaluces. El aumento de la tasa desde que comenzó a funcionar la Coordinación Autonómica de Trasplantes no se debe a que los andaluces no eran solidarios antes, cuando la tasa era del 13,4, sino que ahora están más informados", comentó ayer el titular andaluz de Salud.

El 86% de las familias andaluzas dicen sí a la donación de órganos, una aceptación que permite salvar la vida de enfermos terminales que ansían un órgano. La media estatal es del 84%. El objetivo de los coordinadores de trasplantes es lograr que el 100% de las familias digan sí a la donación en un momento tan terrible como es la pérdida de un ser querido.

Así, el reto al que se enfrenta la Coordinación Autonómica de trasplantes es aumentar el número de donaciones al máximo posible. En la actualidad, un total de 114 personas en Granada están a la espera de recibir un órgano, de las cuales 85 requieren un riñón y 29 un hígado. El coordinador de trasplantes, Manuel Alonso, recordó ayer, al presentar estos datos, que el aumento de las indicaciones médicas que observan al trasplante como la mejor opción ante severos problemas de salud conlleva el incremento permanente de pacientes en lista de espera. "Pese a los buenos resultados, todos los años fallecen enfermos en lista de espera", recordó el coordinador de trasplantes.

El servicio Andaluz de Salud dispone, por ejemplo, de una tarjeta para que, quienes estén interesados, puedan aprobar en vida la donación de sus órganos. La tarjeta que es gratuita, no implica, según destaca el Servicio Andaluz de Salud, tener un compromiso definitivo pues puede anularse siempre que el donante lo desee. Se expide en instituciones públicas como Consejerías de Salud, Coordinaciones hospitalarias de trasplante, Servicio de Información al usuario de hospitales y Centros de Salud, Organización Nacional de Trasplantes; o privadas como asociaciones de enfermos renales y de trasplantados de hígado, corazón o riñón. Ahora también puede conseguir su tarjeta de donante solicitándola por correo a la Coordinación Autonómica de Trasplantes del Servicio Andaluz de Salud, o mediante el teléfono 901 40 00 43.

Del mismo modo, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) tiene entre sus estrategias aumentar la donación en asistolia en los próximos años hasta el 30% del total de donaciones. En Granada, esta cifra se ha duplicado en los dos últimos años pasando 19,6% al 41%.

Durante la presentación de los resultados, el consejero de Salud reseñó el primer trasplante renal realizado en Andalucía con incompatibilidad sanguínea entre donante y receptor. La donante es Adelina Díaz, una malagueña que cedió en septiembre de 2016 un riñón a su hermano Manuel, que se encontraba muy afectado por una enfermedad genética. Esta intervención, que se realizó con éxito en el Regional de Málaga, requiere de un equipo muy entrenado en tratamientos de inmunosupresión y de un equipo de Hematología muy especializado.

"Los riesgos de rechazo son muy altos, aunque una vez superados, el grado de supervivencia del receptor y del injerto es similar al de los trasplantes con compatibilidad sanguínea", explicó ayer el doctor Domingo Hernández, director de la Unidad de Gestión Clínica de Nefrología en el Regional de Málaga. Tras el éxito de esta primera intervención, el trasplante renal de donante vivo con grupo incompatible se perfila como una opción más para hacer frente a las listas de espera. La primera alternativa es la donación de un ser querido cercano que cede un riñón al enfermo; y si es incompatible se cruza la pareja con otras en el ámbito estatal. Cuando la demora es excesiva, los médicos pueden barajar el trasplante pese a la incompatibilidad sanguínea, aunque el riesgo de complicaciones es elevado para el receptor.

A Miguel Rodríguez todavía le vibra la voz de emoción cuando habla de sus dos nietos a quienes ha podido conocer gracias a la solidaridad de los donantes que, en los últimos momentos de su vida, decidieron entregar sus órganos. Este hombre, que preside la asociación de Pacientes Cardíacos de Granada enfermó de Hepatitis C a los cincuenta años. En 1996 recibió el primer hígado que, por mala fortuna, su cuerpo no aceptó. Esto motivó que solo un año después, en 1997 tuviese que ser operado de nuevo para recibir un segundo hígado que le dio la vida. "A partir de entonces la situación fue bastante bien aunque la Hepatitis C seguía ahí y sufrí un infarto de miocardio", explicó Rodríguez que, tras nuevas complicaciones en el hígado como consecuencia de la enfermedad recibió en 2014 el tratamiento de última generación para combatir la enfermedad. "Me la dieron por uso compasivo porque todavía no se estaba aplicando y se temía por mi muerte", explicó satisfecho al conocer que la enfermedad ha desaparecido de su sangre y el segundo hígado se está regenerando. Tras volver a nacer hasta en cuatro ocasiones gracias a los transplantes, la administración del tratamiento así como la superación del infarto, Rodríguez no duda en agradecer a las personas que donaron sus órganos y a sus familias, los mismos que le brindaron la vida. "Tengo un agradecimiento absoluto a las personas que me donaron su hígado. Yo estoy vivo porque ellas, en sus últimos momentos, me cedieron sus órganos", detalló Rodríguez quien también tuvo palabras de agradecimiento para las familias que pasan por un momento muy duro. "Tanto el donante como las familias son dignos de admiración porque tiene la posibilidad de prolongar la vida de otras personas", añadió.

Ana María Rubio presintió que su hijo Fernando se iba. Sufrió una caída de una escalera, que le provocó una hemorragia cerebral y, tras una intervención y nueve días en la UCI, los médicos confirmaron su fallecimiento. Tenía 20 años. Un golpe terrible para una familia. Ocurrió hace once años, en noviembre de 2005, cuando la aceptación a la donación no batía los récords de hoy. "Presentí, cuando Fernando estaba en la UCI, que se iba. Fue entonces cuando busqué en un cajón donde tengo los documentos familiares, una tarjeta que mi hijo me entregó, la tarjeta de donante". Ana María lo recuerda como si hubiese ocurrido ayer. "Mi hijo era una persona especial, trabajó como voluntario en República Dominicana, estaba muy comprometido con los temas sociales. Tras una conferencia que ofreció el doctor José Pérez Bernal sobre trasplantes, mi hijo quedó impactado. Poco después me entregó la tarjeta de donante y me dijo: Mamá si me pasara algo algún día, conserva esto". Cuando la enfermera de la Coordinación de Trasplantes planteó a la familia de Fernando la donación, Ana María le entregó la tarjeta de su hijo. Donar los órganos de un ser querido resulta muy reconfortante para las familias. "Mi hijo continúa vivo", explica esta madre sevillana, que tiene otros tres hijos. A pocos pasos del hogar de Ana María Rubio una calle está dedicada a los Donantes. Esta madre acudió el día que se descubrió el rótulo. En su casa guarda como un tesoro la carta de agradecimiento que recibió del equipo de trasplantes tras la donación. Esta madre ha creado una asociación que lleva el nombre de su hijo, Asociación Benéfica Cultural (Asobecu) Fernando Romero Rubio. Entre otros proyectos, esta asociación ayuda a enfermos con escasos recursos que se encuentran en lista de espera para un trasplante. "Ante la tragedia, donar es absolutamente reconfortante; saber que tu hijo está de algún modo vivo aporta paz y tranquilidad de espíritu. La donación hace que la muerte no resulte inútil; pese a la tragedia de la pérdida".

José Carlos Romero y Ana María Rubio

muestran la carta de agradecimiento del

hospital meses después de la donación

Miguel Rodríguez preside la asociación

de Pacientes Cardíacos.

Con apenas seis años, Sara Hernández ya había superado dos intervenciones de corazón por un problema congénito. Su infancia fue normal gracias a los esfuerzos de su familia. "Nunca me trataron como a una enferma, aunque lo estaba", recuerda. Superó la adolescencia con normalidad, pero a los 30 años su corazón comenzó a fallar. "Las crisis, palpitaciones provocadas por una arritmia", reseña. Fue sometida a varios tratamientos. Un problema eléctrico impedía el correcto funcionamiento del órgano vital. Sometida a fuertes tratamientos, su aparado digestivo comenzó también a fallar. No podía comer. Se alimentaba con proteínas en polvo. La situación, que fue empeorando, la llevó a ingresar en lista de espera. "Aunque por una parte esperaba ese momento, tenía miedo", recuerda. Fue en noviembre de 2012. "Estaba preocupada porque era interina de Educación y si rechazaba una sustitución podía perder mi puesto", añade. El mismo día que la llamaron para sustituir a un docente, también recibió la llamada del hospital. La intervención fue muy complicada porque la situación de Sara era más grave de lo que pensaban los médicos. Estuvo entre la vida y la muerte tras el trasplante que duró 12 horas. Pero su organismo reaccionó. Hoy es una mujer nueva. Destaca: "No tengo palabras para agradecer a la familia que me ha permitido sobrevivir. Mi donante me ha dado una vida nueva, no sólo me ha permitido seguir viva sino que me ha dado una calidad que nunca he conocido".

Sara Hernández