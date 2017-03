"Nunca dormimos en la misma cama, no me entra en la cabeza"

El padre Román se presentó ayer ante el tribunal que lo juzga en la Audiencia Provincial de Granada como un hombre que ha llevado "una vida totalmente íntegra". El único acusado en el juicio del caso Romanones, que comenzó ayer, negó reiteradamente haber tenido cualquier tipo de contacto sexual con su denunciante, el joven al que se conoce con el nombre ficticio de Daniel. Ni siquiera admitió el sacerdote relaciones de este tipo entre personas de su entorno, el llamado grupo de los Romanones.

"Nunca dormimos en la misma cama. Era innecesario. No me va, por mi estilo, por mi persona. Soy sacerdote y no me entra en la cabeza dormir con otra persona", declaró ayer el sacerdote poco antes de que el fiscal le preguntara directamente si había tenido contacto sexual con el denunciante. "En absoluto, nunca", respondió tajante Román M. V. C., que dio idéntica contestación a cada una de las preguntas de los abogados sobre supuestas prácticas sexuales. Su propio letrado defensor fue el más explícito, al darle la oportunidad de que negara una a una prácticas que el denunciante u otros testigos le atribuyen, como masturbaciones, exhibicionismo, abusos, penetraciones, tocamientos o besos. "He sido respetuosísimo", agregaba el acusado.

La declaración del sacerdote abrió ayer la primera de las nueve sesiones previstas para este juicio, que desde primera hora de la mañana congregó a decenas de medios de toda España en las puertas del edificio de la Real Chancillería de Plaza Nueva. El padre Román, con rostro muy serio, ropa oscura y alzacuellos, entró en la sede de la Audiencia sin hacer declaraciones a los medios, que luego tuvieron la oportunidad de escuchar sus explicaciones durante más de dos horas en la sala del tribunal que preside el magistrado José Requena.

El acusado aceptó contestar las preguntas que le formularon los abogados de todas las partes, incluso las de la acusación particular, que representa el denunciante Daniel. También le plantearon sus dudas los propios miembros del tribunal, cuyo presidente incidió especialmente en tratar de contrastar los detalles aportados por el joven sobre las supuestas manchas y circuncisión en el pene del acusado, marcas que negó tener en su cuerpo.

La mayor parte de la declaración correspondió al turno de la Fiscalía, cuyo representante, Francisco Hernández, preguntó al acusado por el grupo que formaba con otros 9 sacerdotes y que es conocido públicamente desde el comienzo de este caso como el "clan de los Romanones". El cura, considerado una especie de líder -de ahí el nombre-, negó que se trate de "un grupo estable ni formalizado" y que esté dirigido por él, que en varias ocasiones se definió como un hombre "muy libre" a quien no le gustaba "dirigir a nadie".

El cura admitió que convivían, que compartían propiedades y que en ocasiones dormían en la misma habitación, pero siempre en camas diferentes, según su declaración. Pese a todo esto, aseguró ayer que solo eran un "grupo de amigos" sin una identidad propia respecto el resto de la Iglesia.

Es más, el acusado recordó que el Vaticano "propone que el sacerdote no viva aislado, sino que lleve una vida comunitaria". También enfatizó las buenas relaciones con todos los arzobispos de Granada que ha conocido.

La declaración del padre Román, además de insistir en su negativa de los hechos denunciados, estuvo salpicada de afirmaciones y opiniones sobre Daniel, un joven que ahora tiene 27 años y que denunció supuestos abusos sexuales por parte del sacerdote cuando él era menor de edad (entre los 14 y 17 años).

En su declaración, el acusado esbozó una imagen del denunciante como un chico que mentía, era obsesivo, acosador e, incluso agresivo.

Gran parte de los interrogatorios se ha centrado en el motivo del distanciamiento entre el joven y el sacerdote, que aseguró haber tenido una relación de "amor fraternal" con Daniel. El padre Román se extendió en la relación que el joven habría mantenido en 2008 con una chica, lo que motivó tensiones con el sacerdote, porque Daniel le había manifestado su intención de hacerse cura.

El padre Román describió una escena en la que estuvo con los dos jóvenes y, según la versión dada ayer al tribunal por el acusado, Daniel se habría dirigido a su novia llamándola "puta, zorra" y agregó que en algún momento "pareció que iba a pegarle". El sacerdote insistió en varias ocasiones en que el denunciante tenía una "doble vida", porque a él le decía que quería ser sacerdote mientras continuaba su relación amorosa con su novia.

Después del distanciamiento de ambos supuestamente por estos motivos, el padre Román M. V. C. declaró ayer ante el tribunal que ambos siguieron una relación cordial con "contactos esporádicos". Se felicitaban en fechas señaladas, se veían en situaciones como un velatorio reciente y se escribían, especialmente por messenger. "Él me buscaba, me decía que no le llamaba y que echaba de menos nuestra relación del principio", declaró ayer el que era párroco de San Juan María de Vianney, iglesia del barrio del Zaidín.

Las partes de la acusación interrogaron al sacerdote por algunos de los mensajes intercambiados en aquella época en un tono muy afectuoso. Román dijo que su amor hacia Daniel era "en el sentido que usan los cristianos" y no de "enamoramiento".

La Fiscalía acusa al padre Román de un delito de abuso sexual continuado, agravado por el resultado de acceso carnal, y solicita para él de forma provisional una pena de 9 años de prisión, prohibición de aproximarse a menos de 100 metros y de comunicarse durante diez años.

La acusación particular, ejercida por la supuesta víctima, le atribuye tres delitos de abuso sexual, con una petición de 26 años de prisión. Su abogado, Jorge Aguilera, preguntó al padre Román por los correos electrónicos encriptados que los investigados encontraron en el ordenador del acusado y por qué no había colaborado para su apertura. Algunos de ellos están relacionados con Daniel y su novia (se sabe por el título). El sacerdote explicó que, dado que era información relacionada con esa chica, él no podía autorizar que salieran a la luz, dada su condición de sacerdote.

La acción popular, ejercida por la Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña (Prodeni), acusa a Román de un delito continuado de agresión sexual, con intimidación, violencia y prevalimiento y con acceso carnal, y le pide 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por esos mismos años. La defensa pide la libre absolución.