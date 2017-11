La elección de la sede del acelerador de partículas no se decidirá hasta 2018

Diciembre lleva meses señalado en rojo para calibrar las posibilidades de Granada para ser la sede del IFMIF Dones en el municipio de Escúzar. La próxima reunión de la Agencia Fusion for Energy (F4E), el organismo europeo que decidirá la ubicación del acelerador de partículas, se celebrará finalmente en Barcelona el 1 del próximo mes pero, según fuentes de la candidatura granadina consultadas por este periódico, en el orden del día de la institución no figura a día de hoy el debate para calibrar a las ciudades aspirantes. Con este horizonte, habrá que esperar hasta 2018 para que Fusion of Energy aborde la sede de la infraestructura a la que también aspira Croacia y que será un banco de pruebas de lo que se prevé será la energía del futuro a partir de la fusión nuclear.

El posible retraso de unos meses en la elección de la ciudad que acoja el IFMIF Dones se diluye en el marco temporal en el que se tiene que desarrollar el proyecto, ya que la redacción podría prolongarse durante dos años, la construcción del complejo en Escúzar entre 8 y 10 años y la fase de explotación se calcula que dure unos 40 años, aunque podría prorrogarse.

El punto de inflexión de la candidatura granadina llegó el pasado mes de julio con la visita de siete expertos de la Agencia Fusion for Energy para evaluar las cualidades de Escúzar y de Granada para albergar el IFMIF Dones, la mayor infraestructura complementaria al proyecto del Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER) que se está construyendo en el sur de Francia para la obtención de una nueva fuente de energía basada en la fusión nuclear. La secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, y el consejero de Economía de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, encabezaron el comité de bienvenida en el que no faltaron todos los representantes institucionales y del mundo empresarial de la ciudad. La percepción tras la visita del comité evaluador fue que Granada estaba en la pole position para albergar el proyecto, aunque la incertidumbre seguirá unos meses en parte a causa del Brexit, según aseguran desde la candidatura granadina, ya que la salida del Reino Unido de la UE está retrasando la tramitación de muchos proyectos de envergadura.

El IFMIF Dones es la gran apuesta de futuro para Granada de las instituciones, que han hecho un frente común para conseguir un proyecto que, según el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), supondría más de 9.000 empleos al año y un impacto en el PIB de 221 millones sólo en su etapa de construcción. Además, la operación de mantenimiento del acelerador de partículas supondría más de 340 millones de euros en contratos nacionales, de los que aproximadamente el 70% se contrataría a nivel local, según se especificó en las jornadas convocadas por el CDTI.

La candidatura española se ha comprometido a financiar el 50% de la construcción del acelerador de partículas, lo que supondría 200 millones de euros de los 400 en los que está presupuestado el proyecto, además del 10% de los gastos de operación, estimados en 5 millones anuales durante 20 años.

Todo está pendiente de la fecha que decida la Agencia Fusion for Energy, que asumiría los costes de operación durante el periodo de explotación, además de gestionar el programa científico. En el caso de que Granada fuera la elegida, el paso más inmediato sería solicitar los fondos europeos, los permisos medioambientales y la licencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En el escenario previsto, la firma definitiva sería en 2019.