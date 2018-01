El emblema de La Caixa respaldará el Centro Lorca durante una década

En la entrada del Centro Lorca, junto al cartel que indica que se construyó con fondos de la Unión Europea, se colgará el logo de La Caixa por espacio de diez años. Es parte del acuerdo entre la Fundación Lorca y la entidad financiera que permitió comenzar a allanar el camino para la llegada del legado del poeta, que estará en Granada el próximo mes de junio. Esta presencia "somera", según se especifica en el acuerdo que permitió a la institución que preside Laura García-Lorca enjugar una deuda de cerca de 4 millones de euros por un crédito impagado que sirvió para comenzar las obras del centro, se extenderá también a la web y a las distintas actividades que se organicen.

Otro de los anexos que figuran en el contrato que se presentó el pasado 20 de diciembre desvela por fin una de las grandes incógnitas del legado de Lorca: aunque siempre se había hablado de más de 20 millones, la valoración que hizo Christie's en 2007 pone un valor de entre 11 y 17,5 millones de euros, aunque el valor de los documentos podría haber aumentado en los últimos diez años. De hecho, el Consorcio lo valora en 18,7 millones, lo que ha servido de base para establecer el usufructo del legado los tres primeros años en el 2%, lo que permitirá a la Fundación saldar la deuda de cerca de 1 millón por gastos sin justificar. Además, la exposición Una habitación propia que llegará en febrero al Centro Lorca como avanzadilla del legado está tasada en 1,5 millones.

Es importante cerrar la programación para comenzar la búsqueda de patrocinios"El acuerdo con La Caixa abarca aspectos que no tienen nada que ver con el Centro Lorca ni con el legado"

El acuerdo entre la Fundación Lorca y La Caixa siempre ha estado en el disparadero porque nunca trascendieron sus términos, lo que de nuevo sembró ayer la discordia en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento porque, según la oposición, en el convenio que el Consorcio del Centro Lorca firmó con la Fundación para la llegada de los más de 5.000 documentos del poeta, las instituciones 'asumieron' el acuerdo con la institución financiera sin tener conocimiento pleno de los detalles de este pacto. Sin embargo, el secretario de la Fundación Lorca, José Guirao, señalo ayer a este periódico que el acuerdo entre la institución y La Caixa es de carácter privado y "abarca aspectos que no tienen nada que ver con el Centro Lorca ni con el legado". "Pero la parte del acuerdo que sí tiene que ver con el centro está en conocimiento de las autoridades" continuó Guirao, que avanzó que hay una posibilidad abierta de la Caixa pueda financiar las actividades del Centro Lorca, "aunque este es ya un trabajo que tendrán que asumir las instituciones o la persona que se haga cargo de la dirección".

Tras recalcar que "no hay cláusulas confidenciales" entre la Fundación y la Caixa, Guirao -que fue director del Museo Reina Sofía- señala que él mismo certificó las cláusulas del acuerdo privado que se refieren a la participación de la Caixa en el Centro Lorca. "No es ningún secreto, pero es la propia entidad financiera la que, por su política interna, no da a conocer nunca los detalles de sus convenios de colaboración", apostilla Guirao, una de las figuras clave para que la llegada del legado a Granada ya tenga fecha.

Guirao, que actualmente es director general de la Fundación Montemadrid, avanzó ayer que en breve se tiene que constituir una comisión mixta para definir la programación cultural del centro de la Romanilla que tiene que estar perfilada el próximo mes de junio. Será la segunda vez que se comience a preparar un calendario de actividades, toda vez que la primera intentona se topó con la negativa de Ferrovial a terminar las obras por un sobrecoste de 5 millones de euros, lo que llevó a la Fundación a tener que suspender el programa y estrenar en el 'exilio' la obra teatral Comedia y sueño que iba a inaugurar el centro. "Es importante cerrar la programación para comenzar la búsqueda de patrocinios", señala Guirao, que subraya que, con la crisis, las empresas dejaron de financiar programaciones para pasar a patrocinar actividades concretas. "Y la Caixa es un gran candidato para colaborar en actividades", afirma Guirao.

El concejal de IU Francisco Puentedura denuncia "falta de transparencia" en el acuerdo entre la Fundación y la Caixa y detalla que el abogado del Estado Fernando Bertrán, en su informe jurídico, señala que no puede valorar el acuerdo porque no se la ha sido facilitado. "En la práctica se ha convertido una deuda privada en pública", denuncia Puentedura, que también lamenta que en el acuerdo no se haya actualizado e inventariado el legado "porque sólo tenemos la valoración que en 2007 realizó Christie's". "El valor del legado es incalculable, eso está fuera de duda, pero habría que cotejarlo para asegurarse de que llega íntegro a Granada y no ha sufrido cambios en los últimos diez años", concluyó Puentedura.