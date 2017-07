Los 30 empleados de Neol piden que les despidan tras 3 meses sin cobrar

Los trabajadores de la empresa NeolBio ya no aguantan más y han solicitado a la compañía, de capital privado pero cuya matriz es NeuronBio, "ser despedidos". Desde abril los 30 empleados de la empresa, dedicada a la investigación biotecnológica, no cobran sus nóminas y tampoco realizan trabajos. Y es que no hay proyectos que llevar a cabo ni material para hacerlo ya que según se ha ido gastando no se ha repuesto por déficit económico de Neol.

Según una de las trabajadoras, los empleados se sienten "prisioneros" de la empresa ya que tienen que seguir acudiendo a su lugar de trabajo diariamente a sabiendas de que no van a cobrar y además sin poder hacer nada. Neol está en el llamado 'Cubo de las ideas' que la compañía Neuron construyó en el PTS y al que se trasladó hace unos meses.

Tanto Neuron como Neol, que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), están en preconcurso de acreedores, que fue solicitado el 26 de mayo de este año. Ahora tienen tres meses para intentar solucionar las cuestiones económicas y buscar inversores para sacar adelante los proyectos. Pero los trabajadores dicen que la compañía está abocada a la extinción.

De hecho, según los trabajadores, se han reunido varias veces con el consejo de administración de Neol y la única respuesta es que no había dinero y que había que buscarlo. Querían apurar el mes de julio para ver novedades. Información que no convence a los trabajadores, que ya han sufrido retrasos en los pagos en alguna ocasión anterior pero que se había solucionado. Menos ahora. "Estamos maniatados", aseguran, porque no pueden irse ya que no recibirían indemnización ni paro, ni tampoco buscar otros trabajos.

En cuanto a los proyectos que tenía en marcha Neol, han ido saliendo adelante hasta el pasado abril. De hecho, su proyecto estrella, de obtención de DHA, que ya se podía comercializar, está ahora parado a la espera de que se decida el futuro de la compañía.

En cuanto al consejo de administración, los trabajadores aseguran que tanto el director general como el financiero han dimitido, por lo que ahora quedan al frente varios accionistas.

Por todo esto, reivindican el despido, con sus correspondientes indemnizaciones, así como el cobro de las nóminas para poder continuar con sus "vidas profesionales y personales con la dignidad que se merecen".

La información que reciben dicen que es "escasa, ambigua y contradictoria", por lo que viven en una "gran incertidumbre que va menoscabando la dignidad de cada uno de los empleados, que impotentes, no comprendemos cómo ante una situación así no se han extinguido nuestros contratos de trabajo para poder así al menos tener derecho a las prestaciones por desempleo y poder optar a otras alternativas laborales, con el consecuente respaldo que esto representa para nosotros y nuestras familias".