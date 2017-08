La empresa que gestiona TG7 despide al director gerente por "pérdida de la confianza"

El director gerente de la televisión municipal TG7, Nicolás Sierra, ha sido despedido de manera fulminante por la empresa que gestiona el servicio de la televisión municipal Mediasur. Según la carta de despido recibida por el afectado que comenzó a trabajar con la cadena durante su creación en 2008, las razones que justifican esta decisión responden a unos hechos de "suma gravedad". En concreto, en el documento se refieren a la forma de actuar de Sierra la pasada Semana Santa cuando se decidió contratar unos servicios extraordinarios para las emisiones. Al parecer, cuando Gegsa decide realizar esta contratación Sierra habría solicitado distintos presupuestos a varias empresas buscando el coste más bajo y para, según explicó ayer a este periódico "defender los intereses del Ayuntamiento". Esta petición, a juicio de la empresa que afirma que no conoció esta contratación de servicios extraordinarios hasta supone "una evidente manifestación de la transgresión de la buena fe por su parte y conduce a una auténtica pérdida

de la confianza, pues no puede entenderse por parte de la empresa que usted actuara de tal modo, ocultando de forma deliberada una posibilidad de negocio para la compañía, cuando esa es precisamente una de las tareas más importantes que tiene encomendadas", señala la carta que también considera que se ha producido una forma de actuar "premeditada y maliciosa con la clara intención de perjudicar y hacer daño a la empresa". En este sentido, Sierra que recibió la carta de despido el pasado 27 de julio, adelanta que se va a centrar en su defensa jurídica para demostrar su honorabilidad y que se está cometiendo un "acto tremendamente injusto". "Si llego a actuar de otra manera habría cometido un delito y otras personas del Ayuntamiento podrían ser acusadas de prevaricación", argumentó el ya ex director gerente. "Yo tengo un contrato que define cuales son mis funciones estoy muy tranquilo y espero defenderme jurídicamente con toda la intensidad que me permita la ley porque considero que han cometido un error".

El Ayuntamiento asegura que se trata de un asunto entre el afectado y la empresa

En el mismo día, la alcaldesa en funciones, Ana Muñoz, detalló que se trata de una cuestión de "empresa". "Nosotros no podemos meternos en las decisiones de la productora salvo decir que una vez se ha producido, se resuelva cuanto antes el contencioso. Tanto la empresa como el trabajador tendrán derecho a argumentar lo que corresponda", añadió Muñoz que respetó la decisión y solicitó premura a la hora sustituir a Sierra "o lo que sea preceptivo".

Vamos Granada pidió ayer que este despido sea tratado en la comisión de TG7. La formación entiende que el reciente despido del director del ente televisivo, Nicolás Sierra, debe tratarse en la comisión de control de TG7, aunque sea un servicio subcontratado, como cualquier gestión de personal, contratación y despedido de la televisión municipal.

Vamos, Granada defiende además que afrontar en comisión este despido, junto a las facturas irregulares, muestran la necesidad de un órgano independiente que trabaje para lograr una televisión municipal de calidad y solvente económicamente. A través de una nota de prensa, la portavoz Marta Gutiérrez, Gutiérrez argumenta que los motivos que se han comunicado a prensa para el despido son intereses particulares de la empresa, que acusa al director de no informar a la empresa de un concurso de servicios extraordinarios para la televisión, del que, "aún así, a la postre fueron los adjudicatarios. De estos motivos aducidos por la empresa se deduce que se le está penalizando por mantener la neutralidad, y no dar información privilegiada a la empresa. Si estos son los motivos, "entendemos que se le estaría despidiendo por defender los intereses del Ayuntamiento y esto requiere una explicación a todos los grupos municipales".