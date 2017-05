Los empresarios piden celeridad para 'atar' los 30 millones de fondos DUSI

En octubre de 2016, a Granada, Baza y Motril les tocó el 'Gordo'. Dos meses antes de que se jugara la Lotería de Navidad, los tres ayuntamientos granadinos recibieron muy buenas noticias del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: sus proyectos de crecimiento sostenible habían sido seleccionados para ser financiados con los fondos de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) de la Unión Europea. El 'premio' llegaba en forma de 30 millones de euros -15 para la capital, 10 para Motril y 5 para Baza-, a los que debe sumarse un compromiso de financiación por parte de los consistorios del 20%. En total, la inversión alcanza 36 millones de euros, que servirán para impulsar el desarrollo de los tres municipios y hacerlos más habitables mediante proyectos de mejora de la accesibilidad, de regeneración urbana y patrimonial, de aplicación de nuevas tecnologías, de lucha contra la exclusión social y de eficiencia energética.

El plazo para la definición de los proyectos enmarcados en esas líneas estratégicas y su tramitación administrativa todavía es amplio -para finales de 2018 se tiene que justificar el 30% de la inversión-, pero ayer los empresarios granadinos se encargaron de pedir a los ayuntamientos la mayor "celeridad" posible, habida cuenta de lo necesitada que está Granada y su tejido productivo de inversiones que generen empleo y riqueza. En el marco de unas jornadas organizadas por la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) y OnGranada Tech City, los empresarios pidieron a los alcaldes de Granada, Motril y Baza que no dejen "escapar" la oportunidad que representan los fondos DUSI, materializándolos y concretándolos lo antes posible.

Desde la empresa se exige también que los pliegos de condiciones favorezcan la calidad

"Desde el empresariado tenemos muchas ideas para que no se nos escapen esos fondos", explicó el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, anfitrión de una jornada ideada para que los responsables institucionales explicaran al tejido productivo las líneas de trabajo estratégicas asociadas a los fondos DUSI. "Estamos en plazo, pero no os durmáis", insistió Cuerva, que recordó que en este tiempo de falta de recursos una financiación como la recibida a través de la estrategia de desarrollo sostenible "no se nos puede escapar".

Los empresarios, de hecho, aprovecharon la coyuntura para presentar sus propios e "irresistibles" proyectos enmarcados en las grandes líneas de trabajo de los DUSI, con una mesa redonda que cerró la jornada y en la que participaron cinco empresas asociadas a la ACP y OnGranada: eGlassOn, especializada en soluciones de ahorro energético mediante la integración arquitectónica con vidrio fotovoltaico; Omawa, que trabaja por una economía baja en carbono; Sulayr, centrada en soluciones aplicadas para Smart Cities; Hygea, que apuesta por la ciudad saludable; y 3CS, centrada en el enfoque estratégico de soluciones de Smart Cities.

La reivindicación de los empresarios es que las inversiones asociadas a los DUSI se hagan, y se hagan bien. De ahí que Gerardo Cuerva, al igual que el secretario general de la ACP, Francisco Martínez Cañavate, pidiera que los proyectos que se pongan en marcha cuenten con pliegos que garanticen la calidad de la ejecución.

Los empresarios lanzaron el guante, que fue recogido sobre la marcha por los alcaldes de los tres municipios agraciados por los fondos europeos (antiguos Urban). Paco Cuenca, Flor Almón y Pedro Fernández se mostraron dispuestos a colaborar con el tejido empresarial para sacarle el máximo provecho a una bolsa de inversión que sería inviable de no ser por el apoyo europeo. El alcalde de Granada aseguró que el de ayer era un día "importante", ya que era el punto de partida para establecer una "alianza" que permitirá incrementar la inversión mediante la colaboración público-privada. "Este es un espacio para compartir diseños y estrategias", indicó, confiando en que los proyectos DUSI afiancen el cambio de modelo productivo de Granada. La capital basa este cambio en tres grandes ejes: por un lado, el dirigido a la conservación y puesta en valor del patrimonio, centrado especialmente en los barrios del Realejo y el Albaicín; por otro, el que engloba el uso de las nuevas tecnologías para hacer más fácil la vida a las personas y para asegurar una mayor eficiencia de los servicios públicos, desde la red de suministros hasta el transporte; y, por otro, el relacionado con la accesibilidad. Además, en todos los proyectos está presente una línea de trabajo transversal basada en la reducción de las emisiones de CO2 y en la mejora de la eficiencia energética. Estas estrategias, según apuntó Cuenca, servirán tanto para mejorar sectores tradicionales como el turismo, el comercio y el patrimonio para "dar el salto" tecnológico y convertir a Granada en una Smart City.

La alcaldesa de Motril, Flor Almón, reconoció que los fondos DUSI son un "balón de oxígeno" para los tres municipios, que permitirán "hacer cosas muy importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos". Almón, que se mostró muy a favor de establecer una estrategia de colaboración con los empresarios, aseguró que este es un momento clave: "Tenemos muchas ganas de hacer cosas, los empresarios no estáis solos". Almón explicó que el Ayuntamiento de Motril está terminando de ajustar los proyectos -se optaba a una ayuda de 15 millones que finalmente se ha quedado en 10-, pero que están relacionados fundamentalmente con la formación, la cultura y la calidad de vida. En ese sentido, destacó la mejora del viario del barrio de la calle Ancha y la restauración de la Fábrica del Pilar, el proyecto estrella del Ayuntamiento que lo convertirá en una referencia del turismo industrial.

Baza llega con experiencia a esta convocatoria de los DUSI, ya que encadena tres Feder consecutivos que suman una inversión total de 22 millones de euros y que han contribuido a la transformación "absoluta" del municipio. El alcalde de Baza, Pedro Fernández, destacó entre los proyectos municipales la regeneración del casco urbano y del barrio de las cuevas; la rehabilitación del Teatro Dengra con 2,7 millones de euros; o la reforma de la Plaza de Abastos. Se trata, según Fernández, de "generar nuevos espacios y oportunidad económica para que las empresas de la provincia puedan crear empleos".