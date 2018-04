Las empresas TIC buscan a sus nuevos empleados en las jornadas On Granada

Ongranada Tech City celebra hoy sus VII Jornadas de Contratación y Empleo, en las que una veintena de empresas tecnológicas nacionales e internacionales ofertarán 385 puestos de trabajo para profesionales TIC y BioTIC. Nazaríes IT, Best Secret Gmbh, NGAHR, Financial Force, Bi4Group, Axesor, RTI, Civica Software, Deloitte, Indra, Grupo Trevenque, Accenture, Alien Vault, Arelance, Everis, Experis IT, Seven Solutions, Unit4, Elca e Inforcentro acudirán a la sede de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones (ETSIIT) de la Universidad de Granada para presentar sus vacantes y recoger los currículos y cartas de presentación de los candidatos interesados.

La inauguración de las VII Jornadas de Contratación y Empleo de OnGranada contará con la participación de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Sandra García; la diputada de Empleo de Diputación y concejal de Presidencia, Empleo y Emprendimiento del Ayuntamiento de Granada; Ana Muñoz; el vicepresidente de OnGranada Tech City, José Luis Alarcón; el director de la ETSIIT de la Universidad de Granada, Joaquín Fernández; y el director de la Unidad de Orientación Profesional y Empleabilidad de la Universidad de Granada, Antonio Delgado.

Entre las empresas que participan en esta iniciativa se encuentra Seven Solutions, una spin off de la Universidad de Granada líder mundial en sincronización y distribución de tiempo ultra preciso en la que ha puesto su mirada Deutsche Börse, la empresa encargada de las operaciones en la Bolsa de Alemania, que ha desplegado y validado los equipos White Rabbit para una temporización precisa en su infraestructura de monitorización para su red comercial. La empresa también participa con este tecnología en el acelerador de partículas que actualmente se construye en Japón en la ciudad costera de Rokkasho.