Una redada contra los enganches ilegales deja sin suministro a cuatro edificios en La Paz

Técnicos de Endesa, junto con agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, están retirando instalaciones eléctricas sin contador en la zona Norte de la capital granadina en el marco de un operativo policial en la que, desde el pasado lunes, varias calles de la barriada de la Paz y Rey Badis han sido cortadas al tráfico. Durante las labores del pasado lunes, cuatro edificios del barrio de La Paz se han quedado sin suministro eléctrico, dejando a varios vecinos sin luz, tal y como indicó la Plataforma Zona Norte a este periódico.

En este sentido, el grupo Vamos, Granada alertó ayer sobre estas actuaciones, ya que según indicaron, la retirada de instalaciones que carecen de contador se realiza "sin distinción alguna ante las posibles situaciones de personas vulnerables, familias con menores o personas mayores". Por este motivo, pidieron a las autoridades que informen de "si esta intervención ha cumplido con todas las garantías, incluyendo la necesaria información a la población afectada" y si se han dado "medidas específicas de protección a las personas vulnerables que viven en esos edificios". La formación morada solicitó que "ante la falta de información, se justifique que no ha habido una acción desproporcionada". La concejal Pilar Rivas declaró que "es obligación de la administración pública, incluyendo al Ayuntamiento, garantizar el mantenimiento en perfecto estado de la red eléctrica y asegurar que el suministro llegue a todos los hogares, tengan o no recursos para pagarla". Asimismo, defendió que la recuperación del control de la red eléctrica no puede hacerse "vulnerando derechos de los vecinos", y que "la imposición de sanciones no pueden situarse por encima de la obligación de garantizar alternativas a la ciudadanía para que pueda vivir dignamente en su barrio".