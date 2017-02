Ni esclavas ni sapos que se convierten en príncipes

"¡eres una inútil!". La frase, faltona y desmesurada, tiene una gran respuesta. "He pensado que, como soy una inútil, me voy a ir. Ahora estoy en manos de profesionales". El diálogo forma parte del pequeño corto audiovisual con el que los alumnos de primer curso de la ESO del IES Zaidín Vergeles de la capital han obtenido una mención especial en la segunda edición de los premios Ama en Igualdad. Di NO a la Violencia de Género, convocados por el sindicato UGT a nivel nacional.

Los premiados son alumnos de sólo 12 años, y que reproducen, en poco menos de cuatro minutos de vídeo, la caída, el alzamiento y la gloria de una mujer víctima de maltrato. En escena sólo tres personajes, escenas cotidianas (ella cocina, a él no le gusta el guiso) y la respuesta que da el especialista para dar el mensaje que da título a la obra, No sois esclavas.

El de los alumnos de primer curso no ha sido el único premio obtenido por el instituto granadino. El corto titulado No soy tu princesa, obra de los alumnos de tercero de ESO, se alzó con el segundo premio, compartido con los alumnos del malagueño IES José Saramago.

El relato se desarrolla en el interior del instituto. Los protagonistas son dos jóvenes tortolitos que están viviendo una bonita historia de amor. Aquello comenzó con un inocente regalito, una varita mágica, y una pregunta. ¿Quieres ser mi princesa? La cosa se estropea cuando él comienza a recriminarle que coma bollería industrial en lugar de una sana manzana. La atosiga y quiere controlar incluso su móvil. La cosa, ni que decir tiene, acaba con la ruptura de la pareja. Y no sólo eso. Ni la protagonista ni su amiga se dejarán engatusar por el príncipe que acaba convertido en sapo.

Ayer fue el acto de entrega de los premios a los alumnos de las dos clases. Los vídeos pueden visionarse a través de la página web educandoenigualdad.com