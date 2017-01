Una escuela de aprendizaje en comercio exterior

En los procesos de internacionalización, dar el primer paso es lo más complicado. Muchas empresas, sobre todo en un tejido productivo formado por pymes y micropymes como el granadino, nunca se atreven a iniciarse en comercio exterior por miedo al fracaso, a no acertar con el mercado o con el producto o a no entenderse en un destino que no es el propio. Y, con esa decisión, cierran la puerta a grandes oportunidades capaces de transformar de la noche a la mañana su compañía. Pero si ese primer paso se da acompañado, de la mano de expertos que guían a los no iniciados durante todo el proceso, ese miedo desaparece. Esa es precisamente la labor de la Asociación Granada Internacional, una plataforma concebida como continuación del programa de comercio exterior de la Diputación (Innomercamed) que cuenta con el respaldo de la institución provincial, así como el apoyo de la Cámara de Comercio y la Confederación Granadina de Empresarios (CGE).

Granada Internacional, que se puso en marcha a mediados del año 2015, engloba ya a 450 miembros, que tienen a su disposición una red de expertos para embarcarse en el proceso de internacionalización. "Nuestro objetivo es que todo aquel que lo desee se internacionalice, ya sean pymes, micropymes o autónomos", explica el presidente de la asociación, José Luis Alarcón, que apunta que el fin es promocionar esos procesos y acercar fronteras para las empresas granadinas.

La asociación cuenta con promotores de comercio exterior en Granada, Tetúan y Nador

Sin cuota alguna, Granada Internacional ha puesto en marcha una estrategia de diferenciación respecto a otras instituciones dedicadas a la internacionalización, rescatando un concepto casi "olvidado": los promotores de comercio exterior. A lo largo de 2016, la asociación ha inaugurado tres oficinas de comercio exterior en el mercado que hasta ahora ha centrado su atención, Marruecos. Aunque la idea es extenderse a otros países, de momento Granada Internacional ha fijado la vista en un destino de fácil acceso para los empresarios y productos españoles, con un potencial de crecimiento enorme.

La red de oficinas de comercio exterior se ha inaugurado con una sede en Granada -donde se atiende normalmente a empresarios marroquíes interesados en la celebración de misiones inversas-; otra en Tetuán, que cubre la región norte de Marruecos, Alhucemas y Tánger; y otra en la región oriental, en Nador. Solo estas dos oficinas internacionales suponen una puerta de entrada a más de cinco millones de habitantes, de potenciales clientes de los productos y servicios que ofrecen las empresas granadinas.

José Luis Alarcón explica que tras la consolidación de la asociación en 2016, la idea ahora es seguir creciendo y "dar el salto" a las regiones de Fez y Meknes, una zona "de mucho comercio y agricultura". El siguiente paso sería la creación de otra oficina de comercio exterior en Casablanca, en la zona de Settat.

El presidente de la Asociación Granada Internacional asegura que con estas dos nuevas oficinas -y sus respectivos promotores-, a Granada se le abriría un mercado de otros ocho millones de habitantes, dando un "salto cualitativo" en sus posibilidades de internacionalización y abriendo las puertas de la asociación a "otro tipo de empresas".

Adel Abbou Charradi, experto en desarrollo internacional de negocios y colaborador de Granada Internacional, apunta que la ampliación de la red de oficinas permitirá "dar más servicios a más empresas". Aunque de momento las compañías que forman parte de la asociación son multisectoriales, su crecimiento a otras zonas geográficas como Casablanca permitirá dar entrada a sectores "más específicos", como el industrial.

Aunque Marruecos es un destino "prioritario", que ahora está "más abierto y ofrece más posibilidades" a las empresas españolas, Granada Internacional también mira más allá. En un primer momento se empezó a trabajar en la internacionalización a Turquía, pero los conflictos que azotan el país recomienda ser pacientes y esperar a que haya "mejores condiciones" de seguridad. "La idea es extendernos a países donde la Junta Directiva piense que hay oportunidades", explica el presidente de Granada Internacional, que tiene una amplia experiencia con su propia empresa, Athisa. En cualquier caso, los destinos deben estar acordes con el tipo de empresas que inician la aventura internacional. "El gran fin de la asociación es promover el primer contacto internacional entre las empresas, ponerlas en el camino para que exporten y busquen socios. Es una escuela de aprendizaje", indica Alarcón, que asegura que una vez perdido el miedo "no habrá quien pare" a las compañías granadinas.