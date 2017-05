Las escuelas infantiles calculan un 20% menos de solicitudes

Las escuelas infantiles estiman que el número de solicitudes de plaza para el año que viene en el primer ciclo de Educación Infantil ha caído en un 20%. Es el dato aportado por la secretaria de la Asociación Escuelas Infantiles Unidas (Aeiou), Gema Alarcón, que reconoce que el proceso de solicitudes ha sido "más flojo" que en años anteriores. La situación es similar en todas las provincias andaluzas, puntualizó Alarcón.

Según la misma Asociación, los datos de solicitud de plaza no son del todo malos, sobre todo frente al temor que sienten los propietarios de las escuelas infantiles con convenio de la Junta ahora que se avecina el plazo de matrícula. La solicitud de plaza no implica la obligación de asumir ese puesto, mientras que con la matrícula se formaliza la inscripción del alumno para el próximo curso. "Muchos no se van a matricular", aventura Alarcón. El motivo es que, hasta que no hagan ese trámite, las familias no sabrán si tienen derecho a las deducciones previstas por el nuevo decreto que regula la actividad de este ciclo educativo. Será en ese momento, cuando los padres sepan cuánto van a pagar, cuando algunos decidirán si ocupan esa plaza o no. Esa incertidumbre es una de las causas, según esta patronal, del descenso de solicitudes de plazas.

Las asociaciones de escuelas infantiles han sido muy críticas con el nuevo decreto redactado por la Consejería de Educación. Durante el proceso de aprobación se convocaron manifestaciones y se alegó que la normativa suponía empeorar las condiciones para estas escuelas, que prestan servicio desde las 16 semanas de vida hasta los 3 años. Para la patronal, el hecho de que se establezca una horquilla de precios por el mismo servicio hace que se corra el riesgo de empeorar las condiciones del servicio y mercantiliza el sector. Finalmente, sólo seis centros en la provincia ofertan de cara al próximo curso la mensualidad por debajo de los 278,8 euros que fija como precio la Consejería de Educación para los centros con convenio.

Además de la patronal, los sindicatos también arremetieron contra el decreto. CCOO convocó dos jornadas de paro que en el caso de Granada fue secundado por el 25% de los centros. El sindicato indicó que la normativa recién aprobada iba en contra del empleo y que "destruirá las ya deficientes condiciones laborales de un sector feminizado al 95%".

También los partidos políticos con representación parlamentaria en Andalucía se sumaron a las críticas. Por su parte, la Consejería la titular de Educación ha reiterado que para el próximo curso escolar se ha incrementado la oferta del primer ciclo de Educación Infantil con 113.019 plazas, 15.016 más que ahora. La red de centros estará integrada por 1.900 escuelas en la región. Además, Adelaida de la Calle ha insistido en que Andalucía cuenta para esta etapa con un sistema de ayudas a las familias "sin parangón en España" con una inversión de 175,4 millones de euros.