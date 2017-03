Las escuelas infantiles piden a Educación más financiación

Unas 200 personas se concentraron ayer a las puertas de la Delegación de Educación en Granada para protestar contra el nuevo decreto que regulará la actividad de las escuelas infantiles conveniadas con la Junta de Andalucía. Emma Olvera, vocal de la Asociación de Escuelas Infantiles Unidas (Aeiou), con 26 escuelas asociadas en Granada, estimó que el incremento de plazas que conlleva el nuevo decreto no implica un crecimiento presupuestario suficiente, según sus cálculos. Se estima que en Granada se conveniarán unas 1.200 plazas más que el curso pasado en el primer ciclo de Infantil, lo que supone llegar a unos 10.500 puestos de 0 a 3 años. "Los presupuestos sólo van a subir un 3,6%", indicó Olvera a las puertas de La Normal, arropada por padres, patronal y sindicatos. A nivel regional, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, adelantó que el número de plazas crecería en unas 12.000 de cara al próximo curso escolar.

Otra de las demandas del sector es ampliar a todo el curso escolar el proceso de solicitud de bonificaciones, que en este momento no está 'sincronizado' con el de admisión y matrícula. Desde las escuelas se señala que, actualmente, hay familias que no formalizan la matrícula de la plaza asignada durante el proceso de admisión por no ser beneficiarios de ninguna ayuda. Así, las escuelas se encuentran con plazas desiertas una vez finalizado el procedimiento administrativo. Por ello piden que el proceso de admisión y de aprobación de las reducciones de precio se desarrollen en paralelo, para evitar renuncias de última hora.

Solicitan que el proceso de bonificaciones esté abierto a lo largo de todo el curso

Otra de las reclamaciones planteadas ayer por Olvera es actualizar el precio público de cada plaza, estancado desde 2009 en los 278,88 euros, a pesar de que en 2007 se expresó el compromiso de actualizarlo en función del IPC. Además, desde la patronal exigen que se elimine la "horquilla de precio mínimo y máximo". El nuevo decreto permite que las escuelas infantiles bajen el precio hasta un 15%, una medida que la patronal no comparte ya que entienden que si todas las escuelas prestan el mismo servicio deben tener un precio unitario.

Ayer, la patronal entregó unas 2.000 firmas de apoyo a algunas de sus reclamaciones, en concreto la petición de precio único y que el proceso de solicitud de bonificaciones esté abierto durante todo el curso.

Junto a las escuelas hubo representantes de USO, FSIE, CSIF, CCOO y UGT. Éste último expresó su "rechazo a la inminente aprobación del decreto ley" por suponer una "sustracción del derecho a la negociación" del documento que regirá a las escuelas infantiles. Indican que no se ha convocado la mesa de Infantil como "marco natural" de la negociación.