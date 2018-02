Las 'estrecheces' del túnel de San Francisco, en manos de la Agencia de Seguridad

El túnel de San Francisco en Loja no será apto para claustrofóbicos. Por aquí circulará el AVE cuando se inaugure la línea de alta velocidad entre Antequera y Granada y, desde que se aparcó la ejecución de la Variante, es el gran caballo de batalla de Ave sí pero no Así. Desde hace meses tanto la plataforma como el PSOE han puesto en duda que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria acabe dando su aprobación a este tramo y la última iniciativa de la asociación ha sido enviar una comunicación a la Agencia que debe autorizar la circulación de los trenes para pedir información sobre las medidas de seguridad y de evacuación previstas en caso de accidente. Ave sí pero no Así recalca en su escrito que las obras realizadas en este túnel del siglo XIX han dejado una anchura interior neta de 430 centímetros, mientras que los trenes AVE Talgo S-290 y AVE Avril que cubrirán este trayecto tienen una anchura de 291 y 320 centímetros respectivamente. En el mejor de los casos, quedaría una anchura de 139 centímetros, por lo que "la falta de espacio entre los vagones y las paredes del túnel suponen un grave riesgo para la seguridad de los viajeros", explican desde la plataforma.

De hecho, las fotografías que ha ido tomando Ave sí pero no Así de los vagones de carga que han ido circulando estos meses por el túnel demuestran la "alarmante" estrechez del túnel del túnel del siglo XIX que se ha adaptado al XXI con sendos bloques de hormigón a los lados, lo que refuerza la imagen de angostura.

El PSOE ya pidió el pasado mes de diciembre un informe al Gobierno central sobre la seguridad en el túnel de San Francisco dentro del trazado de la Alta Velocidad Antequera-Granada a su paso por Loja. La diputada nacional socialista Elvira Ramón justificó esta petición en la preocupación del PSOE por la seguridad del AVE "tanto en circulación como ante una posible situación de emergencia y consiguiente evacuación de los viajeros". En todo caso, será la Agencia de Seguridad la que dictamine si el túnel de San Francisco es apto para el paso del AVE.