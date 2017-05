"Un estudiante universitario jamás debe perder las formas"

-¿qué balance hace de sus dos años al frente de la oficina del Defensor Universitario?

-Su misión es defender al más débil. Hacer de persona buena es fácil. Lo que hay que ser es lo más práctico posible. Cuando una persona te plantea un problema, se siente mal, te estudias la normativa, te informas, te tienes que sensibilizar e intentar, sin salirte de la ley, darle una solución. Parece que una normativa no tiene resquicios, pues no. Si interpretas con calma, si interpretas la ley, probablemente se puede solventar con justicia. La labor del Defensor, en ese sentido, es envidiable.

-¿Sale la gente satisfecha de su despacho?

-Sí, sí, sí. Creo que casi todas las personas que llegan aquí una de las necesidades que tienen es que se les escuche. Luego el problema se abarca y en algunos casos se encuentra solución, y en otros no.

-¿Qué porcentaje de casos ha concluido de forma favorable para el denunciante?

-Eso es complicado. Le diría que es un porcentaje elevado, entorno al 80%. Ojo, cuando un tema sale adelante es porque quien tiene la competencia asume la solución. No es tanto porque el Defensor ordene que se solucione, sino que la parte que tiene la competencia lo ve de otra forma. En honor a la verdad la medalla del éxito la tiene quien soluciona el problema.

-¿Qué problemas le llegan?

-El mayor número de personas que integra la Universidad son estudiantes, en torno a 60.000. Los problemas que tienen éstos son de relación con el profesorado y la evaluación. Son problemas que tienen dos vertientes, solucionar el problema de la persona y solucionar el problema a futuro, para que no se vuelva a repetir. Entre los profesores son temas que abundan en la convivencia. Muchas veces se dan diferencias de opinión y podemos llegar a problemas que hace que se pierdan las formas. Y eso es complicado. Un universitario no debe perder jamás las formas. Tenemos el problema material y, a su vez, problamemente, está la ofensa personal. En el ámbito del personal de administración y servicios las quejas son sensiblemente menos.

-Sobre el acoso, la Universidad cuenta con su propio protocolo desde hace unos meses. ¿Le siguen llegando casos en la misma medida?

-La creación del protocolo es un avance sin techo. Magnífico. Se ha hecho un protocolo de los mejores que hay en las universidades españolas. El acoso es un delito penal. El hecho de que nos preocupemos de que no haya acoso es un éxito. ¿Qué va a ocurrir? Este año, 2017, va a haber más casos de acoso, con toda seguridad. Vamos a tipificar los casos, y van a salir a la luz. Y es bueno que sea así. Eso encauza la labor del Defensor. Podemos, siempre, asistir a la persona que denuncia haber sido acosada. La escuchamos aquí, y buscamos apoyo. Eso como primera misión. Una vez que evaluamos el tema, le damos toda la información. Le decimos que puede ir a la Justicia ordinaria, o a la Unidad de Acoso. Tiendo a enviarla allí, porque hay personas muy preparadas. Pero quien denuncia tiene que tener toda la información.

-Dice usted que tiende a enviar a estas personas que denunciana la Unidad. ¿No sería más adecuado enviarlas al juzgado?

-Lo que hago es informar de la situación. Eso significa que hay que escuchar a las dos partes. Una persona puede venir con una sensación de acoso y no ser exactamente así. En función de eso le puedes dedir 'yo me iría a un juez' o bien 've a la Unidad'. No podemos caer en algo que puede ocurrir, que es obsesionarnos con un tema, y que consideremos situaciones de acoso algo que no lo es. Hay grados. En los de extrema gravedad se debe recurrir a la justicia.

-De esos hay uno que ha trascendido, el de una estudiante que denunció el pasado curso acoso sexual.

-Lo primero que hicimos fue asistir a esa persona. Abrimos el Hospital Real en Navidad porque me parecía un caso lo suficientemente relevante. Le recomendamos que fuera a la Inspección de Servicios y a la justicia ordinaria. Esa persona tomó la determinación de ir a la justicia. Cuando un juez toma el asunto te tienes que inhibir, pero no dejas el tema. Seguimos actuando con soluciones parciales ante determinados problemas.

-Como su suspenso.

-Quien tiene que evaluarla es su profesorado, pero tomamos soluciones parciales, como que fuera evaluada por otra persona. No puedo meterme, porque la evaluación tiene sus cauces de reclamación hasta poder llegar a un recurso de alzada.

-¿Se ha aplicado alguna otra medida en relación a este caso?

-Sí, alguna gestión con la finalidad de evitar problemas que podían existir de convivencia o convivencia mal entendida.

-Lo ocurrido en la Universidad de Sevilla, con una condena por acoso sexual, ¿ha cambiado la forma de abordar este problema?

-La Universidad de Sevilla no ha generado la gota, es que el vaso tenía que desbordarse. El acoso no había sido tratado con la suficiente energía. Quizá ha llegado el momento de reeducar, de plantear nuevas soluciones que marquen que el silencio es un delito también.