La evolución del donante, un reto al que adaptarse

La medicina evoluciona y las necesidades de la población también. Y hay que compenetrar dichos avances en ecuaciones y situaciones a veces nada sencillas. Y el reto está siempre encima de la mesa. Poder responder con los medios actuales o innovando y buscando nuevas estrategias, a las demandas asistenciales de la población.

Una de las evoluciones que más ha obligado a adaptarse es el perfil del donante. A principios de los años 90 el 40% de las donaciones eran de donantes fallecidos en accidentes de tráfico. Hoy las donaciones por esta causa se han reducido al 3%. Un cambio que ha hecho a los profesionales 'buscar' nuevas alternativas. Porque la demanda de trasplantes no baja. Al contrario, por la mayor esperanza de vida de la población, los hábitos de vida y las patologías presentes, aumentan. Y no se puede bajar la guardia.

Para dar respuesta a todas las demandas se creó hace 25 años la Coordinación Autonómica de Trasplantes, que permitía coordinar protocolos, aunar códigos de prioridades, etcétera. Pero aunque se creara en 1991 en Andalucía se hacían ya trasplantes desde mucho antes. En el caso de Granada, el primero se realizó en el año 1953 con un trasplante de córnea. Desde entonces ha evolucionado mucho el programa de donaciones y trasplantes.

Y todo ese programa depende de los donantes. Y hay menos, cada vez son mayores y por tanto hay una menor disponibilidad de órganos válidos. Además de la reducción de las muertes por accidente de tráfico, también ha habido un descenso de las muertes encefálicas, las que producían un mayor número de personas donantes, gracias a la mejor asistencia médica.

Frente a eso se plantean soluciones como las donaciones en vivo, el trasplante renal cruzado, la donación en asistolia, el trasplante birrenal, el trasplante hepático dominó, el trasplante hepático en split o la extracción por laparoscopia del injerto en una donante viva. También se implantan nuevas tecnologías en tejidos y el avance en trasplantes con células madre, como en el caso de la piel artificial en la que Granada en pionera.

Granada lidera también el programa de donación en asistolia, también implantado en el Virgen del Rocío de Sevilla. Este programa tiene una modalidad controlada y otra no controlada. En la primera se trata de una donación que acontece a partir de personas fallecidas por criterios circulatorios y respiratorios tras una limitación de tratamiento de soporte vital en un hospital. Es la modalidad más habitual y se ha realizado ya en más de una docena de hospitales públicos andaluces. En la no controlada el paciente sufre una parada cardiorrespiratoria en la vía pública o en su domicilio y si no responde a la reanimación, cuando llega al hospital se certifica su fallecimiento y se puede ser donante obteniéndose los órganos en las mejores condiciones posibles.