Los exámenes ginecológicos 3D desplazan las técnicas tradicionales

Los exámenes ginecológicos virtuales en 3D están desplazando la utilización de otras técnicas tradicionales como los rayos X y la inyección intravenosa de medios de contraste, que no sólo son menos eficaces sino que además suponen un riego para las pacientes. A lo largo de 2017 el equipo de investigadores liderado por Jan Tesarik, de la clínica de reproducción MarGen de Granada, ha dado a conocer nuevos avances derivados del uso de la realidad virtual en la exploración ginecológica -endoscopia virtual- y su potencial de futuro, reunidos ahora en un artículo publicado esta semana en la revista estadounidense Journal of Gynecology and Women's Health, donde resume el progreso de las técnicas diagnósticas ginecológicas avanzadas, realizadas en un espacio virtual.

Con la nueva técnica se evita la exposición a rayos X y medios de contraste

Estas técnicas, desarrolladas por el equipo formado por el doctor Tesarik y la doctora Raquel Mendoza-Tesarik, de la Clínica MARGen, y el doctor Nicolás Mendoza, de la Universidad de Granada, ofrecen imágenes en 3D de las cavidades y canales de diferentes órganos reproductivos femeninos, sin necesidad de penetrar físicamente en su interior, creadas a partir de una reconstrucción computarizada de grabaciones ecográficas realizadas desde el exterior.

Una de las diferencias claves de estas nuevas técnicas respecto a las conocidas anteriormente es que no se precisan ni la exposición de la paciente a los rayos X ni la inyección intravenosa de sustancias conocidas como medios de contraste.