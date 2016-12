¿La 'excusa' perfecta?Granada 2031

El espaldarazo al futuro gran museo de la ciudad dependerá en gran parte del consenso institucional, cultural, político y social que se genere en torno a este proyecto que puede dar a Granada un nuevo atractivo turístico que contribuya a enriquecer la oferta patrimonial de la capital. Desde años atrás, el debate sobre esta infraestructura ha sido permanente. Hay quienes han defendido la fusión de todos los espacios expositivos (Bellas Artes o Arqueológico, por ejemplo) en uno de grandes dimensiones; otros en cambio, han sido partidarios de mantener la red de pequeños museos. Granada Hoy ha contactado con responsables institucionales y políticos para palpar la situación actual en relación a esta iniciativa que en el marco de la candidatura de Granada 2031 como Capital Europea de la Cultura podría ver la luz.

En materia cultural el alcalde de Granada, Paco Cuenca (PSOE), apunta al gran museo como uno de los objetivos que tiene que tener la capital. "Hay que ponerse a trabajar en ello", advierte mientras remarca que el debate sobre la localización idónea debe fraguarse en las comisiones de trabajo de la candidatura de Granada 2031 para que la decisión "sea fruto del consenso". De ahí que el regidor muestre su compromiso "firme" de abrir el debate en el referido marco al considerar que "Granada tiene un legado amplio para poder hacer un gran museo". Al abundar en la materia, Cuenca aboga porque el Museo de Bellas Artes "baje a la ciudad". En el plano actual, no es partidario de "desmontar" lo que a día de hoy existe. "Abramos el Arqueológico, diseñemos conjuntamente dónde tiene que estar ese museo de la ciudad y establezcamos el marco de diálogo para definir opciones", indica. En ese contexto, Cuenca apuesta por "hacer que el Ministerio cumpla con su parte del Arqueológico para su apertura". De manera complementaria añade otros proyectos a tener en cuenta en materia cultural como que el Centro Lorca albergue lo antes posible el legado del poeta para que el edificio adquiera mayor realce a nivel nacional e internacional y el "fortalecimiento" del valle del Darro (Albaicín y Sacromonte) como gran eje cultural. "Estamos trabajando con espacios municipales del Albaicín y otros que corresponden a la Universidad que consideramos que deben tener un mayor y mejor uso desde el punto de vista histórico y patrimonial. Entiendo que la mejor manera de preservar espacios como Ágreda o Santa Inés es dándole uso. A todo ello hay que darle una lógica".

El delegado provincial de Cultura de la Junta, Guillermo Quero (PSOE), califica de "magnífica oportunidad" la opción de Granada 2031 para incluir este debate. "Debemos aprovechar para que no se nos escape ese tren", comenta. La Junta es la competente en el capítulo de posibles infraestructuras adscritas al proyecto europeo. Quero opta por no hablar de ningún espacio concreto a la hora de hablar de un posible gran museo. "Hay que pensarlo bien para no generar expectativas falsas en la sociedad", incide, al mismo tiempo que alude al "permanente consenso institucional" que se da en áreas como el turismo para que en este caso también se ponga de manifiesto. "Tenemos que hacer un análisis de qué tenemos y detectar necesidades. A partir de ahí ponernos manos a la obra". En ese punto glosa la importancia que tienen espacios como el Museo de la Alhambra o el de Bellas Artes -ambos situados en el recinto nazarí-, "los más visitados de Andalucía". Además, a la vuelta de Navidad, señala, "parece que comenzarán las obras de la segunda fase del Arqueológico como paso previo a la apertura parcial". A partir de ese momento tendrá que abordarse el futuro. "Existen ideas vario pintas, muchas de ellas dignas de estudio", reconoce. En el fondo de todo ello debe existir la idea de generar elementos culturales que ayuden a aumentar las pernoctaciones y la oferta para los granadinos. En ese sentido remarca que "no todo es crear museos, sino también opciones sostenibles en el tiempo". De ahí que defienda una mejor coordinación de la agenda cultural de la ciudad o la redefinición de las ofertas hoy en día existentes en temas como el cine.

Desde el Partido Popular (PP), formación que ostenta el Gobierno de España, se decantan abiertamente por el antiguo Convento de la Merced como sede del gran museo. "Granada no se puede permitir el lujo de no tener un museo decente a estas alturas", dice el diputado popular Santiago Pérez, que indica que el actual cuartel cuenta con "mucho espacio, moldeable para esa idea, en lugar de plantear micromuseos y recintos que no tienen el potencial preciso". Para conseguirlo llama a la colaboración de Gobierno central, Junta, Diputación y Ayuntamiento al margen del marco de Granada 2031. "No soy partidario tras el fiasco enorme que tuvo el Milenio", relata Pérez, quien aboga por ir "sin prisa pero sin pausa" hacia este nuevo propósito. A priori, el Ejecutivo central podría "plantear la cesión del convenio. Una gran aportación de entrada al tratarse del continente". Para eso, dice, "todos tenemos que arrimar el hombro".

En el PSOE también consideran necesario contar con un museo de relieve. La secretaria general de los socialistas granadinos, Teresa Jiménez, recuerda que en las últimas generales su formación planteó su construcción con la idea de reunir la colección del Bellas Artes y las de instituciones como la Diputación o el Ayuntamiento. "Cualquier iniciativa de consenso institucional, cultural y social para el siglo XXI con las mejores condiciones", defiende Jiménez, quien sin querer entrar en el debate de la situación asegura que se vería con buenos ojos en "cualquier otra zona que contribuya a ampliar el centro turístico de la ciudad". Al respecto, apunta a que "hay muchas opciones" que deberán concretarse en un debate concienzudo. La candidatura de Granada 2031 es una "magnífica ocasión" para impulsar el debate, perfilar el proyecto y el equipamiento. Del Arqueológico espera que las obras terminen "cuanto antes" mientras que sobre el Bellas Artes reconoce que la ubicación actual es "excelente" pero la Alhambra "se lo come todo".

El secretario general de Podemos Granada, Alberto Matarán, comparte el "sentido" de combinar una red de museos en un gran espacio que "aglutine colecciones dispersas y localizadas en lugares inadecuados", caso del patrimonio municipal y de la Universidad, Bellas Artes o Arqueológico. Para dar salida este embrollo, plantea como indispensable un "proceso participativo" que podría sustanciarse en el proyecto de Granada Cultural 2031. El Convento de la Merced tendría el tamaño suficiente para esa función "tanto para exposición como para dinamización cultural e I+D", subraya. Además, evoca a casos como el del Hospital de San Juan de Dios -"temporalmente perdido para su uso público"- o el fracaso en los intentos de privatización de inmuebles como la Casa Ágreda o San Matías que "deberían formar parte activa de la red de museos de la ciudad albergando patrimonio disperso o mal ubicado". Todo ello como complementos de otros polos de atracción como son la Alhambra, el Parque de las Ciencias, la Granada cristiana o "lo que debería ser el Centro Lorca y el resto de espacios lorquianos de nuestra Vega", comenta Matarán.

A los fondos ya citados, Ciudadanos (C's) añade el acervo patrimonial que atesora el Centro Artístico de Granada. El coordinador provincial de C's, Luis Salvador, apunta a la Merced como un punto "idóneo" para ver cumplida esa vieja aspiración. No obstante, insiste en que "hay que buscar la ubicación oportuna" para exponer fondos muy importantes, lo que permitiría convertirse en un museo "santo y seña del patrimonio de Granada". Como la mayoría de organizaciones políticas, el representante de la formación naranja considera oportuno que Granada 2031 sea el foro propicio para posicionar este asunto en el centro de las iniciativas a impulsar. Para ello, Salvador pide trabajar con una óptica clara: la fusión de todos los museos existentes con tal de que se conviertan en el "reclamo que ahora mismo no tienen por separado". De ese modo, insiste, el número de visitas se vería mucho más reforzado.

En Izquierda Unida (IU) "más que por un gran museo queremos una gran vía cultural" que tenga a la Carrera del Darro como eje vertebrador. De ahí que el concejal de la formación de izquierdas en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, recuerde que hay que fomentar la singularidad del Bajo Albaicín como un gran espacio expositivo con distintas sedes repartidas en inmuebles históricos como la Casa de Castril (Arqueológico), Palacio de Santa Inés (actual sede del Palacio de los Olvidados), Casa Ágreda o Casa de Zafra. Dentro de este abanico de posibilidades, Puentedura 'asigna' a la Casa Ágreda la función de museo de la ciudad. "No hay ningún museo municipal donde se promocione y difunda el patrimonio", comenta el edil de izquierdas, que censura que el "riquísimo" acervo no esté al alcance de la ciudadanía. Más allá de los límites geográficos que delimitan la Carrera del Darro, apunta a otros inmuebles como el Palacio de San Matías o el antiguo Hospital de Peregrinos (antigua sede de la Asociación de la Prensa) como equipamientos públicos sin uso definido. "No sobra ningún museo, faltan muchos". Además, recuerda la carestía de salas expositivas donde los colectivos culturales de la ciudad contribuyan a la dinamización del sector. "Sólo están la de Gran Capitán, Rey Chico y Fundación Falla. Son necesarios más espacios". Puentedura alude a Granada 2031 como "excusa perfecta" para relanzar estas cuestiones pendientes aunque persiste en la idea de que "no podemos esperar a esa fecha. Eso implica que ya se tomen decisiones para mejorar la oferta cultural y las infraestructuras". En este caso, los fondos europeos DUSI (a gestionar durante los tres próximos años) "son una oportunidad para rehabilitar algunos inmuebles", dice.