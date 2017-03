El éxodo no cesa: más de 55.000 granadinos viven ya en el extranjero

La colonia de granadinos en el extranjero no deja de crecer. Puede que la situación económica haya mejorado, pero a la vista de los últimos datos de granadinos residentes fuera de España no ha sido suficiente. El éxodo laboral que han protagonizado miles de ciudadanos desde que comenzó la crisis económica no se ha frenado. En el último año, 1.975 nuevos granadinos han hecho las maletas para instalarse en el extranjero, engrosando el grupo de desplazados un 3,7%. Granada ya tiene repartida por el mundo una colonia de 55.211 personas, la segunda más extensa de toda Andalucía.

La verdadera medida de la crisis y de sus efectos en la vida de los ciudadanos se visualiza mejor yendo al origen, a aquel año 2009 al que se remonta la estadística. Los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) del Instituto Nacional de Estadística (INE) de aquel ejercicio hablaban de una colonia compuesta por 34.071 granadinos, una cifra muy inferior a la actual. Los ocho años que han pasado desde entonces han ido incrementando sin descanso este colectivo: en el periodo 2009-2017 un total de 21.140 granadinos han tomado la decisión de marcharse al extranjero ante la escasez de oportunidades que presentaba la provincia. El PERE ha crecido, por tanto, un 62%.

+62%%Balance. Desde 2009 la colonia de granadinos que viven en el extranjero ha sumado 21.140 miembros

La única buena noticia que trae la estadística del INE es que el ritmo de 'fuga' de granadinos se ha moderado considerablemente. Este último año, el padrón de residentes en el extranjero ha crecido un 3,7%, mientras que entre enero de 2015 y enero de 2016 el colectivo se incrementó un 5,2%. Durante los años anteriores el porcentaje de crecimiento rara vez bajó del 6%, alcanzando un 8,5% en 2011.

Granada es, de hecho, una de las provincias en las que menos ha crecido el número de residentes en el extranjero en el último año. Ese 3,7% solo es mejorado a la baja por Córdoba, que ha incrementado su colonia en el resto del mundo un 3,4%, alcanzando los 20.303 miembros. Más ha crecido la cifra de exiliados en Cádiz (3,8% y 32.338 personas), en Almería (3,9%, 45.426 ciudadanos) o Jaén (3,9%, 14.175 miembros). Las mayores cifras de aumento se encuentran en Huelva, donde los residentes fuera de España han aumentado un 5% (8.436); en Málaga y en Sevilla, que han experimentado un incremento del 5,5%, alcanzando los 60.902 y los 39.550 ciudadanos viviendo en el extranjero, respectivamente.

En el caso de la provincia, la mayoría de los exiliados son granadinos que nacieron en el extranjero, y que tras nacionalizarse como españoles se han visto obligados a volver a emigrar en busca de oportunidades laborales y vitales que no les ofrece Granada. Además, hay 16.458 nacidos en la provincia que se han instalado fuera de España -en 2009 eran 14.600-; y otros 1.837 ciudadanos que están inscritos en Granada pero proceden de otras provincias.

Lo que no varía con la crisis, ni con el tiempo, es el destino de los granadinos que se marchan. La gran mayoría se decanta por América y Europa. En estos dos continentes residen el 97,5% de los granadinos que viven en el extranjero. Especialmente numerosa es la colonia de granadinos instalada en Argentina, que es el principal país de destino de quienes abandonan las fronteras de la provincia. En el país sudamericano viven 17.919 granadinos, un 32,4% del total de los residentes en el extranjero. El segundo país elegido es Brasil, que cuenta con una colonia de 9.642 granadinos. También superan el millar las colonias de Francia (7.421), Alemania (4.502), Suiza (2.403), Reino Unido (1.825), o Bélgica (1.122).

Fuera de las fronteras europeas, también es significativo el número de granadinos que están instalados en Estados Unidos (1.296), en Venezuela (810) o en México (615). En el resto de los continentes, la presencia de exresidentes en Granada es mucho menos numerosa: en Asia apenas viven 577 personas y en Oceanía, 278.