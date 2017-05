"El expediente del Serrallo no tiene nada que sea delictivo"

Los cinco ediles del Partido Popular, que en julio de 2012 formaban la Junta de Gobierno Local, explicaron ayer ante la jueza que aprobaron el expediente conocido como caso Serrallo porque "contaba con informes favorables y se refería a usos complementarios y horarios". Con las declaraciones de los concejales Juan García Montero y Telesfora Ruiz, y los exediles Juan Antonio Mérida, Vicente Aguilera e Isabel Nieto, culminó esta fase de declaraciones en la que se investiga una supuesta comisión de delitos de prevaricación contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación.

Todo se remonta a julio de 2012, cuando la Junta de Gobierno Local de Granada aprobó un expediente por el que se concedían unos terrenos situados junto al centro comercial Serrallo Plaza, al empresario Roberto García Arrabal para su explotación. Esto terrenos estaban catalogados según el Plan General de Ordenanza Urbana (PGOU) de Granada como "zona verde y de dominio público", por lo que dicha concesión contemplaban el desarrollo de un parque, que constaba de cinco juegos infantiles y un pequeño quiosco.

Sin embargo, los terrenos que habían sido concedidos a la empresa privada García Arrabal, fueron convertidos en una sala de fiestas-restaurante -la conocida como discoteca del Serrallo-, una pista de patinaje y una tirolina, incumpliendo de este modo, lo que se recogía en el PGOU.

En octubre del año 2013, el grupo municipal de Izquierda Unida, consiguió unos informes de quien era director del área de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, sobre unos posibles delitos urbanísticos en ese sistema general de espacios libres. Fue entonces cuando la corporación de izquierdas interpuso una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Granada que propició la apertura de una investigación ante una posible infracción penal de dichas actuaciones urbanísticas.

A principios del año siguiente -enero de 2014-, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía comunicó a la Fiscalía que con esta zona de ocio del centro comercial Serrallo se había privatizado un parque público, lo que junto a las investigaciones iniciadas tras la querella interpuesta por IU, provocó que la Fiscalía denunciase en febrero de ese mismo año a la cúpula de Urbanismo por autorizar una discoteca en dicho espacio.

Ante ello, durante el verano de 2014, la Junta mandó al Ayuntamiento anular la licencia de parte de la zona de ocio del Serrallo, algo que de nuevo fue exigido en octubre, por el PSOE de Granada, que indicó al alcalde de entonces, José Torres Hurtado, la nulidad de la licencia de la discoteca del Serrallo. En noviembre de ese mismo año, la Fiscalía comunicó a cinco altos cargos del área de Urbanismo y al empresario promotor de la discoteca para declarar por dicha concesión, no siendo hasta octubre de 2015 cuando el Fiscal decidió investigar también a la entonces concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, que declaró en diciembre. En este mismo año, tras la quiebra de Upper Club (que pertenecía a García Arrabal y otros socios), promotora de la discoteca, por lo que la misma salió a subasta y fue adjudicada al empresario, responsable de la sociedad Sky Club Serrallo Plaza S. L., Abel Pizarro.

Tras comprobar que la cuenta de liquidación de la junta de compensación del proyecto urbanístico podría haber sido manipulada, en febrero de 2016 la Fiscalía solicitó a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional examinase dicha cuenta. El informe policial, que se hizo público en abril del pasado año, indicaba que los promotores del centro comercial debían al Consistorio una cantidad que rondaba los 2,5 millones de euros, deuda que negó el que era portavoz del equipo de gobierno, Juan García Montero.

En esas mismas fechas estalló la conocida como Operación Nazarí, que volvió a señalar a Isabel Nieto y también al por entonces alcalde, José Torres Hurtado. En las investigaciones de esta trama, se encontraron una serie de corros electrónicos entre Nieto y García Arrabal que mostraban un supuesto trato de favor hacia el promotor, por lo que la magistrada María Ángeles Jiménez, encargada de ambas causas, citó a declarar a todos los miembros de la Junta de Gobierno Local que en 2012 dio luz verde al proyecto, en el marco de esclarecer si realmente se produjo una comisión de delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación.

Ayer culminó esta fase con las declaraciones de los ediles Telesfora Ruiz y Juan García Montero, y los exconcejales Juan Antonio Mérida, Vicente Aguilera e Isabel Nieto, quienes explicaron ante la jueza que "aprobaron el expediente porque iba informado favorablemente y se refería a horarios y usos complementarios del Serrallo".

Mientras que los tres primeros no quisieron realizar ninguna declaración a su salida de los Juzgados, Nieto expresó que "el acuerdo no tiene nada que pueda ser delictivo, extraño o inusual". Según la exedil de Urbanismo, "era un acuerdo en el que la Junta de Gobierno dispone que el parque tenga el mismo horario que los demás parques y que el uso de las edificaciones sea de restauración como el de todos los parques", escudándose además en que "ningún miembro de la oposición protestó por dicho trámite".

Por su parte, el exconcejal Vicente Aguilera, indicó que no conocía en profundidad los aspectos que votaba, sino básicamente "el enunciado de los expedientes", ya que considera que "un concejal no está preparado para analizar cada expediente". En este sentido, Aguilera incidió en que "siempre me fiaba de lo que me ponían en la mesa con un informe técnico", volviendo a recordar además que fue alcalde en funciones cada agosto durante doce años, meses en los que firmaba "no pocos miles" de documentos. Asimismo, el exedil afirmó que cree "totalmente en la inocencia de mis compañeros, igual que creo en la mía".