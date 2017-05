El 'experimento' de las Cruces abre el debate para activar la feria del centro

El alcalde de Granada así lo pidió en reiteradas ocasiones al anterior equipo de Gobierno. Quería revitalizar la feria en el centro de la capital durante el Corpus. Vestir las calles. Montar, incluso, casetas en el casco histórico. Y darle más vida a la ciudad en su semana más grande. Una reivindicación, esta última, que comparte la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería que, tras la exitosa celebración del Día de la Cruz, espera que el equipo de Gobierno recupere también la feria en el centro.

La pelota está ahora sobre el tejado del nuevo equipo de gobierno. Eso sí, el presidente de la Federación, Trinitario Betoret, le pidió ayer que, en caso de llevarla a cabo, consensúe las medidas con el sector; algo que "no se ha hecho para el Día de la Cruz". "Nosotros fuimos los primeros en reivindicar su revitalización dentro de los establecimientos de hostelería", destacó Betoret a quien le fue imposible hacer un balance genérico de la festividad. Según cuenta, los empresarios tienen opiniones muy dispares en cuanto a los resultados de la celebración que reunió a miles de personas. A unos les fue bien y a otros no tanto pero, sobre todo, se critica que el equipo de Gobierno no haya escuchado sus peticiones. "No ha habido prácticamente comunicación ninguna con el Consistorio", destacó Betoret cuestionando el hecho de que la fiesta oficial sólo se prolongará desde las 12:00 hasta las 22:00, lo que provocó que muchos empresarios descartaran la colocación de una Cruz o la decoración típica. "Pensábamos que nos iban a preguntar nuestra opinión pero nadie lo hizo", lamentó Betoret que espera que puedan participar ahora en las decisiones que se tomen respecto al Corpus en este periodo de presunta "reconversión" de las fiestas para recuperar la esencia.

La Federación Provincial de Hostelería ya mostró su posicionamiento sobre este asunto hace meses al Ayuntamiento. Desean reactivar la feria de día en la capital para que Granada sea una auténtica fiesta tanto en el recinto como en el centro. "Nos gustaría generar el ambiente de feria para engalanar los establecimientos, las calles, las terrazas, pero estamos viendo que el Corpus está a la vuelta de la esquina y no se nos dice nada al respecto", advirtió Betoret que aboga por crear una mesa en la que debatir las propuestas.

No es la primera vez que se plantea la revitalización de la feria de día en el centro durante el Corpus. El propio grupo municipal socialista así lo ha pidió en numerosas ocasiones al anterior equipo de gobierno dirigido por José Torres Hurtado. Paco Cuenca llegó a plantear, incluso, la instalación de casetas en el centro. Fue en 2012 y el ex alcalde rechazó de manera rotunda la medida. La "falta de sitio" y el "riesgo de botellón" estaban detrás de la negativa municipal de trasladar la feria de día al centro.

Así lo recoge una noticia publicada por este periódico en mayo de 2012 en la que el ahora alcalde, entonces portavoz del grupo municipal socialista, criticaba al PP por "haberse cargado" la tradicional e histórica feria del centro para impulsar exclusivamente el recinto de Almanjáyar, "algo que con el paso de los años se ha demostrado que ha sido un planteamiento erróneo", dijo. La propuesta socialista pasaba por instalar, incluso, casetas para revitalizar la zona en horario de día. Cuenca puso como ejemplo enclaves como Córdoba o Málaga para resaltar que ambas ferias, la del centro y la del recinto ferial, son compatibles.

En los últimos años el Corpus apenas ha tenido protagonismo en el centro. Las carocas, la Tarasca y la procesión son las propuestas más destacadas. Aunque el centro siempre se ha 'vestido' de Corpus con el alumbrado y los toldos, el ambiente de feria ha sido mínimo sobre todo al caer la noche cuando nadie podía imaginar que la ciudad vivía su semana más grande.