El expolicía local que retuvo a sus hijos pasa hoy a disposición judicial

El expolicía local Manuel Lebrón González, detenido el martes por retener a sus dos hijos de 9 y 10 años, pasará hoy a las diez de la mañana a disposición del juzgado de Dos Hermanas, según confirmó ayer la Policía Nacional. En un primer momento, estaba previsto que lo hiciera a lo largo del día de ayer, pero el hombre, acusado de sustracción de menores, atentado contra la autoridad y lesiones, permaneció en los calabozos de Blas Infante toda la jornada mientras se completaba el atestado.

La Policía Nacional sí tomó ayer declaración a la madre de los niños, Sonia Barea, que acudió a la Jefatura Superior de Policía de Sevilla a primera hora de la mañana. Según fuentes cercanas al caso, la mujer solicitó una orden de alejamiento para que el padre de sus hijos, ahora detenido, no pueda acercarse a ellos. Sonia Barea también respondió durante su declaración no sólo a las preguntas sobre la denuncia que interpuso después de que su ex pareja no entregara a los hijos de ambos el pasado día 30 de diciembre en el punto acordado en Granada, sino también sobre las denuncias previas que presentó por malos tratos, físicos y psicológicos, contra Manuel Lebrón, sobre el que pesa una condena firme de 34 meses de prisión por violencia de género pendiente de ejecución y que cuenta con una orden de alejamiento.

Reprochó en redes a Sonia Barea que se viniera a vivir a Granada, "hervidero de feminazis"

El arresto del ex policía local de Alcalá de Guadaíra, que fue expulsado del cuerpo tras la condena de malos trato, se produjo el martes en Dos Hermanas después de una operación policial que comenzó el lunes 1 de enero a las seis y media de la tarde después de que Sonia Barea denunciara la desaparición de sus hijos en la Jefatura de Policía de Sevilla. Su padre debería haberlos entregado el sábado a su madre, según el acuerdo de visitas alcanzado previamente, pero no lo hizo y tampoco fue posible contactar con él vía telefónica.

Tras varias investigaciones, el martes al mediodía, varias dotaciones policiales se personaron en el domicilio de la pareja actual del detenido, en Dos Hermanas, donde se encontraba Lebrón escondido con sus hijos. Fue su actual pareja la que autorizó y facilitó la entrada a los agentes, según informó la Policía. Cuando le comunicaron la detención, el hombre se parapetó detrás de los menores, utilizándolos como escudo. Su actitud era "bastante agresiva", según fuentes de la investigación. Una vez que los menores estuvieron a salvo, el ex agente esgrimió un cuchillo de grandes dimensiones y atacó a tres policías, que fueron atendidos en el Hospital Virgen del Rocío y dados de alta a lo largo de la tarde.

Los agentes que intervinieron en el caso recibieron ayer la felicitación del subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano, que se desplazó a la Jefatura Superior para reconocer su trabajo y "el esfuerzo realizado en tan solo dieciséis horas para dar con el paradero del denunciado y detenerlo con riesgo de sus vidas".

A Lebrón, licenciado en Derecho y miembro del Colegio de Abogados de Sevilla, le constan al menos siete detenciones anteriores por la Policía Nacional y una más de la Guardia Civil en 2016 en Chipiona, donde, supuestamente, llegó a mostrar su arma reglamentaria en un bar y se dio accidentalmente un tiro en la pierna. Cuenta, además, con una orden de alejamiento de un vecino de Alcalá de Guadaíra al que encañonó con una escopeta y fue arrestado en otra ocasión por el quebrantamiento de esta media cautelar.

El ex agente utiliza con frecuencia las redes sociales tanto para amenazar a algunos de sus compañeros de la Policía Nacional, con los que tiene alguna causa abierta, como para criticar la ley de Violencia de Género, que califica como "una auténtica aberración". "Escupo la ideología de género, vuestras futuras reformas y lo hago con la mayor ley que existe, la divina", publicaba recientemente en su cuenta de Facebook.

Lebrón, que se considera una víctima del sistema y de las políticas de género, también ha utilizado la cuenta de Facebook de su pareja actual para sus alegatos en "defensa de la familia y lo divino" y para criticar el comportamiento de su ex mujer, Sonia Barea. Así, el pasado 26 de diciembre, cuando los menores se encontraban con su padre, Lebrón publicó un alegato a través de la cuenta de Facebook de su pareja. En este texto, el ex agente solicita la intervención de la Conferencia Episcopal y considera que se "está transgrediendo la Constitución y el orden jurídico, convirtiéndose la sociedad civil en una curia de feminazis libertinas". "No reconozco las tartufas leyes de la ideología de género, ni tampoco sus ridículos tribunales", cita el texto firmado por Lebrón.