Las facturas de TG7 no se llevarán a la Fiscalía si no hay indicios de delito

Pese a que todos los informes que se van conociendo relativos a la gestión de TG7 durante los años 2013-2015 hacen pensar que la gestión 'popular' del ente público no fue todo lo transparente que se espera de una administración, el actual concejal responsable de la tele, Baldomero Oliver, dejó claro ayer que el Ayuntamiento como institución no irá a la Fiscalía mientras no haya informes que vislumbren delito.

La declaración de Oliver se produce después de que IU y Vamos Granada pidieran hace unos días al equipo de gobierno que diera el paso y se fuera a los juzgados. "Si algún grupo tiene indicios claros de la comisión de un delito tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. Nosotros como institución, mientras no termine la comisión de control, no prejuzgaremos", apuntó Baldomero Oliver, quien afirmó que están a la espera del informe de la secretaría.

El Ayuntamiento está a la espera del informe de secretaría para tomar una decisión

Al margen de la responsabilidad penal, Oliver sí dejó claro que hay responsabilidades políticas que habrá que depurar. "Yo no necesito ningún juez para saber que la gestión del PP fue un auténtico desastre. También sé que antes o después esa gestión le va a costar a la ciudad 548.000 euros", añadió en alusión a la última sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar esta cantidad por servicios extra que se encargaron a la productora CBM fuera de contrato, y emplazó a los grupos a la próxima comisión de control donde habrá que abordar si se inicia expediente disciplinario al anterior concejal responsable de la tele municipal.

Como en los últimos meses la televisión municipal ha estado empañada por la cuestionada gestión que llevó a cabo el gobierno del PP entre los años 2013 y 2015, ayer, Baldomero Oliver, se propuso dar un respiro a la castigada cadena. Y para ello, dio a conocer un encuesta telefónica que se realizó en el mes de abril entre 350 personas. De dicha encuentra se deriva que la televisión municipal es conocida por el 80% de los granadinos. En dicho mes de abril (con la Semana Santa de por medio) TG7 fue seguida por 219.000 personas con un tiempo medio de audiencia de 27 minutos al día. Su cuota de pantalla (el porcentaje de hogares o espectadores que están viendo un programa de televisión respecto al total que tiene encendido su televisor durante la emisión) se situó en el 7%, mientras que a finales de 2015 estaba en el 4%. "Ha habido una relativa mejoría que nos sitúa en una cuota aceptable, de hecho ya quisieran este dato algunas televisiones nacionales", apuntó ayer el concejal responsable de TG7, Baldomero Oliver.