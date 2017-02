Las facturas sin justificar de TG7 se acercan ya al millón de euros

Más de un año después de que la productora CBM (encargada de la gestión de la tele municipal TG7) advirtiera de la existencia de una deuda de 548.000 euros en facturas sin justificar, el Ayuntamiento vuelve a vivir un déjà vu. La aparición de nuevos gastos sin sus correspondientes facturas, esta vez por valor de más de 315.000 euros, elevarían a cerca de un millón el coste de los servicios extraordinarios que se hicieron fuera de contrato durante los años 2013 y 2015.

El interventor general ya advirtió hace un año que estos servicios complementarios facturados excedían del importe contratado y por tanto carecen de crédito y soporte jurídico, por lo que son nulos de pleno derecho.

Las conclusiones de la comisión de investigación deberán llevarse a la Fiscalía"Francisco PuenteduraPortavoz de IU

La productora que gestionó la televisión municipal de Granada durantes estos años decidió reclamar judicialmente al Ayuntamiento el pago de estas facturas sin abonar y añadió otros miles de euros por intereses y daños.

El portavoz de IU, Francisco Puentedura, dijo ayer que pedirán una comisión de investigación y que se lleven sus conclusiones a la Fiscalía para aclarar la situación económica de la tele municipal durante estos años.

El hecho de que estas facturas no tengan soporte jurídico significa que, aunque el entonces concejal responsable de TG7, Juan Antonio Fuentes, firmara todos estos gastos extraordinarios, se autorizaron sin consignación presupuestaria, duplicando la cuantía con la que contaba cada año la tele municipal y que estaba fijada en 750.000 euros.

Como estos gastos no fueron objeto de ningún procedimiento administrativo, no se pueden reconocer, por lo que el Ayunamiento tendría que promover un reconocimiento extrajudicial de crédito que precisa la aprobación del pleno. El nuevo equipo de gobierno del PSOE ya dijo por boca de su concejal de Economía, que no asumirían el pago de esta elevada cuantía por facturas extra procedentes de la gestión del PP, así que instó a la empresa a iniciar la reclamación de esta cuantía en los juzgados, como finalmente hizo.

Entre las facturas que la productora reclamaba al Ayuntamiento había pagos extras por 2.800 euros mensuales a redactores, esponjillas para los micros por 1.800 euros o 81.000 euros de una unidad móvil para cubrir la Semana Santa, entre otros.