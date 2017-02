"Me faltan horas. O te duplicas o te levantas a las 6 de la mañana"

El día no tiene suficientes horas para Carlos Malagón. Entre el máster, su trabajo como camarero y su papel como productor y guionista de una webserie que será lanzada este mismo mes, las 24 horas se le quedan cortas. Carlos, que estudió Información y Documentación en la Universidad de Granada, está formándose en nuevo periodismo, pero tenía claro desde que terminó la carrera que si quería seguir estudiando, el dinero no saldría del bolsillo de sus padres. "Vivo con ellos, pero me mantengo yo con mi trabajo. Tengo esa filosofía", explica Carlos, que recuerda que ya en el último año de la carrera empezó a pagarse sus gastos con lo que ganaba de las prácticas. Y sigue haciéndolo, aunque sea con un trabajo en el sector servicios, que no se caracteriza precisamente por sus elevados salarios.

Y en medio de todo eso, se cruzó la 'chispa' creativa. Inspirado en la serie 'Malviviendo', con cuyos creadores está colaborando, Carlos y unos compañeros están poniendo en pie una nueva webserie centrada en los jóvenes y sus experiencias, tanto en el mundo laboral como en el académico. Para poner en marcha este proyecto, que cuenta con personajes conocidos, este joven emprendedor reconoce que se ha tenido que mover mucho y echarle muchas horas. "O te duplicas o te levantas a las seis de la mañana", indica.

"La verdad es que estoy agobiado, no paro porque no tengo horas suficientes", confiesa Carlos, que lo tiene difícil para cuadrar unos horarios cambiantes en el trabajo con las clases y su proyecto creativo, que requiere mucha dedicación. Habitualmente, de diez a doce trabaja en el bar, más el turno de mediodía, y por las tardes las dedica al máster. A las nueve de la noche cuando llega a casa, se pone a trabajar en sus proyectos, que le pueden mantener en vela hasta bien entrada la madrugada. Y vuelta a empezar. "El cuerpo al final lo va notando. Hay días entre semana que estoy dormido a las diez y media de la noche", bromea.