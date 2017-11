"No faltó nada por cobrar" en el convenio del Serrallo

La exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada Isabel Nieto negó ayer ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada que "faltara algo por cobrar" de los convenios urbanísticos vinculados a la tramitación del Plan Parcial del Serrallo y la urbanización de los espacios libres donde se construyó supuestamente de manera irregular una discoteca junto al centro comercial Serrallo Plaza.

Nieto alegó también que cuando se tramitaron esos convenios en 2002 ella aún no era concejal de Urbanismo y por tanto no pasaron por sus manos, si bien ha matizado que en su momento se archivaron porque "estaban cumplidos" y porque, tal y como "acreditan" los informes y facturas aportados por los funcionarios "no falta nada por cobrar".

Nieto cerró ayer la nueva ronda de declaraciones que ordenó la jueza de Instrucción 2 de Granada contra 6 de los investigados en esta causa en relación a la liquidación económica de la operación urbanística vinculada al Serrallo, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias.

Antes que ella declararon la exdirectora de Urbanismo María Paz Spínola y el interventor del Ayuntamiento de Granada, en calidad de investigados por los mismos delitos. Todo ello después de los informes que la Policía y la Junta de Andalucía aportaron al Juzgado sobre el posible quebranto económico para la ciudad que se podría haber derivado de esta operación urbanística.