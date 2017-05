El fantasma de Ciencias llega al Hospital Real

Fueron menos de cuatro horas de protesta juvenil, pero en el ambiente pesaba como plomo la posibilidad de que los que ayer irrumpieron en el Hospital Real pudieran protagonizar un encierro similar al que sufrió la Biblioteca de la Facultad de Ciencias a mediados del pasado mes de marzo. Aquella fue una semana muy dura, especialmente para el equipo de trabajadores de la Facultad y su equipo decanal, y que tuvo su coda en un pequeño conato de encierro en Filosofía y Letras. En estas últimas semanas, desde el Vicerrectorado de Estudiantes se percibía la posibilidad de que algo así pudiera ocurrir de nuevo, y la tramitación del nuevo calendario académico era uno de los puntos calientes a través del que se podían canalizar, de nuevo, las protestas estudiantiles.

Aquella previsión no ha fallado. La Delegación General de Estudiantes -el órgano de la Universidad de Granada que representa a los 60.000 estudiantes matriculados- afrontó con una notable división interna el debate del calendario. De los casi 100 estudiantes convocados a la votación sobre el tema el pasado 5 de abril, apenas asistieron 36. Votaron a favor de mantener septiembre 17, mientras que 16 se mostraron a favor de julio y hubo tres votos en blanco. Además, el tema, polémico, ha supuesto un caldo de cultivo propicio para los sectores más reivindicativos, que han hecho suya la bandera de mantener septiembre. Aseguran que muchos trabajan en la hostelería en verano para mantenerse, que las aulas no están bien climatizadas para realizar exámenes en pleno mes de julio y, sobre todo, que no se les ha consultado.

Ayer mostraron su indignación ante la rectora, Pilar Aranda, y su equipo. "Les hemos pedido que nos tengan en cuenta", afirmaban en el mismo Hospital Real. "Han hablado de secuestro y no es así", explicó uno de los jóvenes tras salir del Consejo. El medio centenar de jóvenes recorrió el Hospital Real con pancartas mientras coreaban lemas como "Pilar, Pilar, no se va a acabar".