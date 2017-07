El fantasma de la Rotonda de Europa sobrevuela el nuevo proyecto del AVE

El nuevo proyecto para soterrar el AVE que presentó el equipo de gobierno el pasado miércoles podría seguir los aciagos pasos de la propuesta de la rotonda de Europa liderada por el que fuera alcalde de Granada, José Torres Hurtado. La falta de consenso (la Universidad ya ha dejado muy claro que no tolerará la incursión en los terrenos de los comedores y el campo de rugby) amenaza con echar por tierra una propuesta que fia su viabilidad a la venta de cerca de dos mil viviendas.

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Francisco Puentedura, exigió ayer al alcalde de la ciudad que convoque una mesa del ferrocarril donde invite a la Universidad de Granada "para no romper consensos y conseguir un acuerdo que haga viable la propuesta del Ayuntamiento para el soterramiento de las vías del tren con la integración del AVE en la ciudad".

La falta de consenso ha sido el argumento del Ministerio para no mover el proyecto

De este modo, Puentedura pide "que se presenten propuestas viables y que no queden en fuegos de artificios" y además solicita "que esta propuesta no tenga brechas y consiga todos los apoyos institucionales necesarios, incluida la Universidad, para no dar excusas al Ministerio de Fomento para no comprometerse con la financiación del proyecto".

Esta falta de consenso entre los grupos fue, precisamente, la que echó por tierra el proyecto de la rotonda de Europa, que no consiguió convencer a la oposición por la inviabilidad de soterrar dos kilómetros de túnel en el bulevar de la Encina, la ausencia de estudios informativos o de impacto mediambiental.

El portavoz de Izquierda Unida teme que la propuesta del actual alcalde tenga el mismo recorrido que la que tuvo la del anterior alcalde Torres Hurtado con el traslado de la estación a la rotonda de Europa "por no ser una solución sino una fuente de conflicto y de desacuerdo que utilizó el Gobierno central para no comprometerse y retrasar aún más la llegada del AVE y el soterramiento en la ciudad de Granada". Para Puentedura "sería terrible que el alcalde tenga un encuentro con el Ministro de fomento para presentar un proyecto de soterramiento que sea inviable y no tenga consenso, especialmente el de la UGR, cuyos terrenos están afectados por esta propuesta" y es por ello "que solicitamos una nueva convocatoria de la mesa del ferrocarril contando con la Universidad de Granada".