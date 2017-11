El fantasma de la crisis aún planea sobre 88.000 familias sin ingresos laborales

El fantasma de la crisis no ha desparecido del todo en Granada. El desempleo, que fue el primer síntoma de que las cosas no iban bien allá por 2007, continúa siendo el mejor indicador de que la recuperación, al menos en los hogares de la provincia, no ha completado su ciclo. En Granada todavía hay 88.600 hogares que tienen a todos sus miembros en paro, cuyos ingresos dependen exclusivamente de las ayudas del Estado, del ahorro propio y de la ayuda familiar. Esta cifra es muy inferior a la de hace un año y muestra una clara mejoría respecto a la de ejercicios anteriores, pero no se puede dejar escapar el hecho de que todavía es un dato preocupante, ya que significa que casi un 12% de las familias de la provincia (756.200) tienen a todos sus componentes apuntados a las listas del desempleo.

La situación antes de que comenzara la crisis poco tiene que ver con la actual. Según la serie histórica de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto de Estadística de Andalucía, en el año 2007 Granada solo contaba con 24.300 hogares en paro, que solo representaban un 3,3% del total de familias de la provincia. Las cifras actuales, por tanto, casi cuadruplican las de antes de que comenzara la recesión.

En el año 2007, antes de que estallara la recesión, apenas había 24.300 familias en esta situación

En cualquier caso, es un hecho que la situación ahora es bastante mejor que la de años anteriores, cuando se vivieron los momentos más duros para el mercado de trabajo y para la economía de la provincia. Los 88.600 hogares que todavía hoy tienen a todos sus miembros en situación de desempleo suponen un 12,1% menos que hace justo un año, cuando había 12.200 hogares más en esta coyuntura (100.800 en total). La diferencia más significativa es la que se desprende de la comparación con el año 2013, el peor para el mercado de trabajo provincial. Por aquel entonces había en Granada 148.200 hogares en los que todos sus miembros activos estaban en paro, 59.600 más que los que hay en la actualidad y un 19,6% de total. Desde entonces, esta realidad se ha reducido un 40,2%, de forma paralela a la mejora de la economía y a las nuevas oportunidades laborales que han surgido a su amparo.

De hecho, los datos actuales retraen la situación a niveles del año 2009. Los 88.600 hogares completos que aún tienen a todos sus miembros en situación de desempleo suponen la cifra más baja en un tercer trimestre de los últimos siete años. Por entonces el número global no superaba los 85.800 hogares, que representaban un 11,5% del total de las familias granadinas (748.000).

La positiva evolución del último ejercicio no ha sido una tendencia exclusiva de Granada. De hecho, es una de las provincias andaluzas en las que menos se ha reducido el número de familias con todos sus miembros en paro, solo superada por Almería y Huelva, que ni siquiera han sido capaces de mejorar las cifras del año pasado. En Almería, por ejemplo, al cierre del primer trimestre había 76.600 hogares con todos sus componentes en paro, un 44,8% más que hace justo un año, cuando eran 52.900. En el caso de Huelva, el aumento ha sido del 8,4%, hasta los 56.700 hogares en esta precaria situación.

El resto de las provincias andaluzas sí que han registrado un mejor comportamiento que Ganada. En Cádiz, por ejemplo, la reducción interanual del número de hogares en situación de desempleo ha sido del 15,1%, hasta las 134.000 familias. En Málaga la caída supera el 16,4% (101.600 hogares); en Córdoba, el 22,3% (el total se queda en 80.200); en Sevilla, el 24,2% (152.100); y en Jaén, la provincia en la que más ha mejorado la situación, un 37,9%, rebajando la cifra total de hogares en paro a 51.400.

El comportamiento de Granada, por tanto, se ha situado por debajo de la media regional. Andalucía ha conseguido reducir el número de hogares con todos sus miembros en desempleo a 741.200, un 15,1% menos que hace justo un año, cuando se superaban los 872.800.