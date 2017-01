El colectivo feminista pide a la UGR que el Protocolo contra el Acoso incluya sanciones

La Asamblea Feminista Unitaria, colectivo de activistas feministas, ha instado a la Universidad de Granada a perfilar su Protocolo para la Prevención y Respuesta ante el Acoso. El documento, que fue presentado hace dos meses y que ahora se divulga entre la comunidad universitaria, es una herramienta pionera a nivel nacional con la que la Unidad de Igualdad, dirigida por Miguel Lorente, pretende dar respuesta a las situaciones de acoso -tanto sexual como laboral o de otro tipo- que se dan en el ámbito universitario.

La Asamblea valoró de forma "positiva" la redacción del documento, aunque puntualizó que tiene varios puntos débiles. Entre ellos está la falta de concreción de medidas sancionadoras. Una fuente de la Asamblea afirmó que el texto está "centrado en la prevención", por lo que "no contempla medidas disciplinarias", algo que desde la Asamblea creen que sí debería aparecer en el Protocolo con "carácter disuasorio". "Si no, parece que no pasa nada", puntualizó la misma fuente. Además, desde la Asamblea Feminista se animó a la Universidad a que el documento refleje "plazos" de respuesta ante las quejas de acoso que puedan llegar a la Unidad. "Ahora se está sujeto a la buena voluntad" de los responsables del área, matizan desde el colectivo feminista. Como ejemplo de la necesidad de esta delimitación en el tiempo, desde la Asamblea se propone el caso de la alumna que hace prácticamente un año denunció a un docente por acoso sexual. "Parece que no se ha avanzado", arguyeron desde el colectivo feminista.

Por otro lado, incidieron en la necesidad de dar a conocer el propio Protocolo y que se "visibilicen" los casos, "en lugar de esconderlos". Para ello, proponen que la UGR incorpore un enlace directo en su página web de inicio para poder formular quejas relacionadas con posibles casos de acoso.

En la presentación ante la comunidad universitaria del texto, el pasado jueves, Miguel Lorente reconoció que desde su estreno, en noviembre, la Unidad ha recibido tres casos. Ninguno de ellos, aclaró, está relacionado con acoso sexual. El Protocolo puede descargarse desde la web de la Unidad de Igualdad (unidadigualdad.ugr.es).