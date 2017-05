La feria de día se celebrará en Puerta Real el 14 y 15 de junio hasta las 3 de la tarde

La feria de día de Granada ya tiene ubicación. El centro neurálgico de la fiesta se situará en el kilómetro cero de Granada, esto es, en Puerta Real. Allí, durante los días centrales de la celebración del Corpus (14 y 15 de junio) se colocará un escenario por el que pasarán grupos de baile de todos los barrios, asociaciones de vecinos y centros sociales. La portavoz adjunta del equipo de gobierno, Ana Muñoz, explicó ayer que el equipo de gobierno siempre ha tenido en mente "relanzar" la feria del centro dando así respuesta a las demandas de la federación de hostelería, a los caseteros y a los granadinos. La ubicación de las actividades ha sido uno de los puntos que han requerido más trabajo puesto que ni Pasiegas, ni Bib-Rambla ni la plaza del Carmen pueden ser ubicaciones válidas ya que estas plazas tienen su propias actividades.

Puesto que el equipo de gobierno siempre entendió que la feria de día tenía que ubicarse en el centro, pensó en organizar la fiesta en el Campo del Príncipe, y así lo sugirió en una carta que envió a todos los portavoces municipales el pasado 2 de mayo con la intención de que el resto de grupos hicieran propuestas. Finalmente y tras consultar con la federación de hostelería, el equipo de gobierno se ha decantado por Puerta Real, donde colocará un escenario en el que habrá actuaciones el día 14 (de 13 a 15:30 horas) y el día 15 (de 12 a 15 horas). El día 14 actuarán Pasión Flamenca de Lancha del Genil, el grupo No hay dos sin tres o el coro rociero de Cervantes. El día 15 actuarán el grupo municipal de bailes regionales o la escuela municipal de flamenco así como el coro Alcaicería. Todas estas actividades se complementarán con las habituales de la plaza Bib-Rambla. Además se ha llegado a un acuerdo con la federación de hostelería para que los establecimientos de restauración puedan adornar sus calles y cambiar sus mesas por veladores. Además, tendrán un hilo musical unificado que se transmitirá a través de TG7 radio con "música de feria". La música sonará en el centro de Granada desde las 12 hasta las 5 de tarde, hora a partir de la cual se terminará la feria de día.

La portavoz adjunta del equipo de gobierno quiso dejar muy claro que "no habrá barras". "Desde el primer día se acordó con la federación de hostelería que no había barras", insistió Muñoz, quien reiteró el objetivo de esta iniciativa para que el centro esté más animado. "Trece años había para hacerlo, y se ha hecho con la aportación de todos", relató Muñoz, quien no obstante recordó que solo han recibido aportaciones del grupo de Ciudadanos.

La portavoz adjunta del equipo de gobierno avanzó que también se trabajará para que haya un protocolo contra el acoso sexual como ya ha ocurrido en otras ciudades de España.

La recuperación de las barras el pasado día de la Cruz ha servido este año como un laboratorio para ver si este nuevo formato de fiesta podía funcionar, por ejemplo, para fomentar la feria de día.

A partir de ahora, y a falta de 15 días para que comience la feria del Corpus, será necesaria la celebración de una junta de seguridad previa como las que se convocan antes de grandes acontecimientos como Navidad o Semana Santa para concretar los dispositivos que garantizarán la seguridad en la feria.

La feria de día es una propuesta complementaria al ferial de Almanjáyar que puede incrementar, incluso, el número de visitantes al recinto. El hecho de que granadinos y turistas puedan "ambientarse" en las terrazas de los establecimientos al ritmo de sevillanas y rumbas y rodeados de farolillos y lunares motivará, con total seguridad, el número de personas que deciden subir al autobús con destino al ferial para continuar la fiesta en Almanjáyar.