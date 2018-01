La fiscal pide abrir una pieza para investigar el acoso a un testigo

La denuncia presentada el mes pasado por el exdirector de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Jacobo de la Rosa, que es uno de los principales testigos de cargo en el caso Nazarí, podría derivar en la apertura de una pieza separada en la que se investigue el supuesto delito de coacciones y acoso que el funcionario reveló en su escrito al Juzgado de Instrucción 2. La fiscal del caso propone abrir una pieza separada para tratar este asunto, pero de forma que quede deslindado del resto de la causa judicial.

De la Rosa solicitó a la juez del caso su personación como perjudicado y para ello explicó de forma muy detallada el trato "vejatorio" que a su juicio había recibido de los anteriores dirigentes municipales investigados en este caso (especialmente de la exedil Isabel Nieto) por no aceptar y denunciar determinadas operaciones urbanísticas en la ciudad que, según su criterio, no eran legales. Algunas de ellas forman parte de los expedientes que se están investigando en el caso Nazarí, de ahí que el funcionario considerara que tiene relación directa con la causa.

Una vez recibida la denuncia en el Juzgado, la titular del mismo ordenó enviarla a todas las partes para que se pronunciaran al respecto. La fiscal Sara Muñoz-Cobo firmó a finales de diciembre un informe en el que considera que "cabe la personación como perjudicado de Jacobo de la Rosa respecto del delito de coacciones y acoso denunciado", si bien propone que para sustanciar esta parte de la investigación "debiera abrirse pieza separada".

Pero respecto al resto de los delitos investigados ya (antes de su denuncia por acoso), como la prevaricación, la malversación de caudales públicos y otros "no cabe identificar al particular como perjudicado". En esa parte de la causa están implicados, según el informe de la fiscal, "bienes jurídicos relativos a la función pública, ordenación del territorio, la legalidad urbanística o los fondos públicos", de tal modo que "subyace un interés difuso", según la jurisprudencia. La representante del Ministerio Público considera que este particular sí podría solicitar su personación como acusación popular, en cuyo caso es previsible la fijación de una fianza económica.

Jacobo de la Rosa sí ha testificado en este caso, tanto ante la Policía como en sede judicial, respecto a cuestiones relacionadas con todos esos delitos antes citados por sus conocimientos de Urbanismo y su experiencia en el cargo que desempeñó. El funcionario municipal denunció en algunas de sus comparecencias las "represalias" sufridas, pero en su escrito del mes pasado para pedir la personación hizo un relato sumamente detallado de todos los acontecimientos, siempre según su versión.

El antiguo cargo designado por el PP al frente de Urbanismo explicó que comenzó a perder autoridad y la confianza de los políticos cuando comenzó a oponerse a determinadas operaciones, que sí apoyaban otros funcionarios investigados en este caso. El convenio del Cerrillo de Maracena (Palacio de Hielo) o la reforma de la sede del registrador imputado en la causa son algunos ejemplos. Pero el punto de inflexión que De la Rosa describe en su denuncia fue la discoteca del Serrallo, una obra que dio lugar a la apertura de otra causa judicial que también instruye el mismo juzgado.

El entonces director de Urbanismo hizo un informe denunciando la ilegalidad de la discoteca en unos terrenos destinados a espacios libres de uso infantil y lo presentó en el Registro municipal días antes de irse del Ayuntamiento para ocupar un puesto en la Diputación, a donde trató de refugiarse de las "presiones" que decía estar sufriendo por parte de los dirigentes municipales de ese momento. Él mismo relata a la juez cómo recibió la ayuda del presidente del PP, Sebastián Pérez, que en ese momento gobernaba la institución provincial. Pero De la Rosa sostiene que el mandatario popular recibió la petición del propio alcalde José Torres Hurtado y otras "presiones" de Génova para que dejara de prestar cobertura al funcionario y lo obligara a volver al Ayuntamiento.

Una vez allí, de nuevo en Urbanismo, Jacobo de la Rosa asegura que fue víctima de duras "represalias" por su oposición en el asunto del Serrallo, que ya estaba trayendo importantes problemas judiciales al equipo de gobierno y a otros funcionarios de Urbanismo. Fue enviado solo a una oficina del Albaicín donde asegura que no tenía ni medios ni tarea que desempeñar. Y todo ellos, explica, le trajo importantes problemas de salud.

En el caso Serrallo fue citado a declarar (en noviembre de 2015) y sus revelaciones permitieron fortalecer la acusación de esta causa, pero también sirvieron de argamasa para unir las diferentes denuncias que dieron lugar al inicio del caso Nazarí, donde ya se optó por investigar diferentes hechos supuestamente relacionados entre sí como una trama organizada de corrupción municipal.