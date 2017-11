El frío en el Conservatorio enciende las protestas de los estudiantes

"Hay una alumna con sabañones". Lorena Crovetto, representante estudiantil en el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia, pone voz a la situación que se vive en su centro. El edificio en el que se ubica el Real Conservatorio tiene toda la solera de los dos siglos de historia que acumula, y todas las dificultades para reformarlo que aseguran su conservación como Bien de Interés Cultural (BIC). El palacete, en la céntrica calle San Jerónimo, no es capaz de encarar las necesidades del centro educativo. Los alumnos aseguran que el arreglo del sistema de climatización requiere de 95.000 euros, de los que 40.000 irían para la sustitución de la caldera del edificio principal -donde se ubican la mayoría de las aulas- y otros 55.000 para el sistema de climatización que debería funcionar en el Auditorio. Por ahora, la Delegación provincial ha asegurado financiación para la caldera.

Crovetto señaló ayer que se ha dado el caso de una alumna de violín con sabañones. Sus compañeros denunciaron también que los valiosísimos instrumentos musicales que emplean en sus estudios también sufren con las bajas temperaturas. Son de madera, y muy caros. Un oboe, destacaron, cuesta 8.000 euros. Un fagot, 18.000. El frío, de hecho, impide que puedan dar clase con normalidad. Los alumnos, unos 300, que deben dar clase en el Auditorio -donde trabajan dos bandas, el coro, el ensemble de viento, dos orquestas y la big band- no asisten desde el pasado lunes 13 porque el termómetro no llega ni a los 13 grados. "Pedimos la partida necesaria" para el arreglo de los sistemas de calefacción, algo que, asegura Crovetto, se ha solicitado durante años. Los problemas del Conservatorio Superior no son nuevos. Desde 2015, según la estudiante, la petición es más vehemente. "La única respuesta que hemos tenido es que no hay partida presupuestaria". "A día de hoy, llevamos casi dos años sin climatización en el Auditorio", señaló al tiempo que alertó de que "prevemos" que no habrá clase ni en noviembre ni en diciembre. "La situación es bastante crítica". Hoy tienen previsto movilizarse ante la sede de la Delegación provincial a partir de las diez de la mañana. Desde CCOO, la secretaria general de Enseñanza, Mercedes González, auguró que proseguirán las movilizaciones si no se da una solución. González también expuso que "el profesorado también está sufriendo" consecuencias sobre su salud por las bajas temperaturas. "Si no se corrige, vamos a poner las denuncias oportunas" ante la autoridad laboral. "Están en condiciones tercermundistas".

El centro sufrió a mediados de diciembre de 2015 un escape de gasoil que obligó a cortar las clases tres días. El 26 de junio de este año el incendio de un cuadro eléctrico obligó a desalojar el centro -en el que también se estaban realizando oposiciones- y las obras en la instalación obligaron a retrasar el inicio del curso hasta el 25 de septiembre, cinco días después de lo previsto.