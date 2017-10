Una fuga de agua afecta a los servicios informáticos de la UGR

Una fuga de agua en un baño del edificio Florentino García Santos de la Universidad de Granada, en Gran Vía, dejó 'desconectada' a la UGR durante más de 24 horas y se prevé que no se recuperará la normalidad al menos hasta el próximo lunes. La avería afectó al sistema de alimentación del Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones (CSIRC) y provocó la caída de la red wifi en centros y facultades y que buena parte de los servicios on line de la UGR se vieran afectados, entre ellos correos, el acceso identificado, la Plataforma de Recursos de Apoyo a la Docencia (PRADO2) o la propia web de la Universidad, que estuvo caída durante unas dos horas. A lo largo de todo el jueves -se dio aviso de la detección de la avería a primera hora de la mañana-, se trabajó en restablecer cuanto antes el servicio, tarea que continuó en el día de ayer. A mediodía se avisó a través de redes sociales que la "avería" que afecta a PRADO y al acceso identificado "se debe a un problema eléctrico grave que no podrá resolverse antes del próximo lunes". Además, se indicó que "rogamos a todos los miembros de la comunidad universitaria que tengan en cuenta este hecho en su programación académica".

Poco antes de las diez y media de la mañana de ayer ya había cobertura wifi en los centros y quedaba pendiente la tarea de "recuperar los sistemas de almacenamiento" de los equipos ubicados en los sótanos del edificio de Gran Vía, según indicaron fuentes del Rectorado, que aseguraron que el fallo no había afectado a la rutina de las clases ni al trabajo docente.

Desde el Rectorado no se quiso avanzar la cuantía de los daños, que queda pendiente de la evaluación de los técnicos. Además, se subrayó que los servicios de informática de la Universidad de Granada "están distribuidos en diferentes centros" lo que permitió mantener la rutina con "servidores accesorios" que suplieron la avería de la instalación en Gran Vía.

Sobre la posibilidad de que el fallo en el sistema altere trámites administrativos, la Universidad se remitió a la normativa que establece que "cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos".