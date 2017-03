El 'fumus delicti' de los Romanones

"Fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo". Esta es la definición del fumus delicti, un término crucial para llegar a celebrar el juicio más mediático de este país por supuestos abusos sexuales en el seno del clero español, el caso Romanones.

Fue el propio arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, -que tuvo que acudir hace unos días a la Audiencia Provincial de Granada para declarar como testigo ante decenas de medios de comunicación- el que hizo pública la conclusión a la que llegó en 2014, tras sus primeras pesquisas por la denuncia del joven Daniel -nombre ficticio- contra el padre Román y otros once sacerdotes y religiosos de su Diócesis. "Creímos que había fumus delicti", lo que significa que le dieron "verosimilitud" a las palabras del denunciante. En un contexto temporal muy delicado para la Iglesia, (salieron a la luz los casos de pederastia en Boston) Roma recibió estas conclusiones previas y optó por no ponerse de lado, aunque al entorno del denunciante le hubiera gustado recibir más apoyo. El mismo Papa dijo públicamente en referencia a este caso: "La verdad es la verdad" y "no debe esconderse".

De ese humo delictivo en el desarrollo de la investigación, tanto eclesiástica como judicial (el fiscal pide 9 años de cárcel para el padre Román por supuestos abusos sexuales a un menor) había que pasar ahora, en el desarrollo del juicio, a los hechos probados, suficientes para imponer una condena. El proceso comenzó el 6 de este mes y ya se han celebrado 7 de las 9 sesiones previstas, que se reanudarán este lunes. El testimonio de Daniel, que se ha quedado solo en su denuncia, y su mayor o menor credibilidad van a ser clave en el veredicto final.