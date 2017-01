Los futbolistas rojiblancos no saben historia

(permitan mi emocionado recuerdo al recién fallecido Ramoní, mi primer entrenador en Juveniles).

A lo mejor la primera sesión de entrenamiento del Granada debiera ser una clase ilustrada de la Historia del Club (sin entrar tampoco en demasiados detalles que es mejor pasar por alto). Es bueno que toda esa patulea de futbolistas que recalan en Granada, que vienen de no sé dónde, que hablan todos los idiomas y que lucen todos los modelos de peinados de todos los pelajes, sepan a qué ciudad vienen, cuál es su pasado y sobre todo quiénes son los espectadores que les pagan las fichas y que merecen todos los respetos. Tiempo habrá luego de ponerse en forma, visitar la Alhambra y dejar para el final de temporada el itinerario de bares de tapas y discotecas de postín a las que también tienen derecho. Tenemos magníficos historiadores de un club que tiene ya más de 85 años y por el que han pasado míticos jugadores y excelentes entrenadores que fueron aplaudidos por 20.000 espectadores. Hace 50 años, por ejemplo, el Granada podía reunir en Los Cármenes a 22.000 aficionados en tardes memorables.

Es preferible empezar viendo al equipo en otra categoría con jugadores de nuestra cantera, que defiendan con pasión los colores de su tierra e inviertan luego el dinero que ganan allí donde trabajan. Tiempo habrá, si tienen vergüenza, sienten los colores y se arriman unos millones, de ascender de categoría y dar a la afición la merecida alegría. Otros equipos españoles lo hacen. Pero eso lo saben los que saben de eso.

Los actuales jugadores del Granada, que como personas merecen todo respeto, son los peores del grupo según la clasificación; tendrían que saber que por aquí han pasado Trompi, César, Millán, Rafa, Piris, Ñito, Vicente, De la Cruz; jugadores que sudaban la camiseta: Tinas, Santos, Flores, Fernández, Castellanos, Oruezábal, Orihuela, Capi, Lucena, son muchos. Tuvimos al "Pichichi" Porta, máximo goleador en 1972; y hasta con nombres históricos: Mas, Calderón, Unamuno, Fraga. Entrenadores que dejaron huella: V. Santos, Kalmar, Joseíto… (Otros dejaron pezuña). Que en 1959 el Granada fue subcampeón de la Copa jugándola contra el Barcelona. Que en los Cármenes ganó partidos memorables: 5-1 al Bilbao; 2-0 al Barcelona; 3-0 al Sevilla; 2-1 al Real Madrid, en la época gloriosa de los años 1968 al 1976. Que quedó el sexto en la temporada 73-74. ¿Saben esto los policromados chicos del Granada que hasta necesitan intérprete para hablar con el utillero? ¿Conocen esto los directivos de un club histórico que no saben de Granada ni donde está la calle Ganivet, aunque hayan visitado mil veces la muralla china?

Me enseñaron en la escuela que se ama lo que se conoce. Y no estaría mal que la primera lección de todo jugador que aterriza en una ciudad fuera conocer su historia, el pasado profesional del club; tiempo habrá luego de degustar su gastronomía y tomarse unas "fantas" en la ruta de la tapa. Es bueno advertir a los jugadores, esos que vienen cedidos, traspasados, recalentados, vendidos, alquilados, rebotados y hasta semitullidos, que, además de excelentes peluquerías especializadas en rapados al cero, afeitados laterales, coletas y crestas cheroquee, y además de magníficos talleres de tatuajes artísticos, existen en Granada unos colores rojiblancos que están en el corazón de miles de espectadores que pagaron religiosamente el precio que se les exigió; que tienen sus ilusiones y que tienen derecho a que por lo menos vean también en el equipo ilusión y ganas de correr. Claro, que también es verdad que nadie puede pedirle peras al olmo, que de donde nada hay, nada se saca y que lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta. Tenemos historia y muy buenos historiadores, es cuestión de leer, si es que entienden el castellano.