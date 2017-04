La Alpujarra, con permiso de la Costa, es la comarca con mayor concentración de británicos residentes, que se mudan a una zona que conquista a propios y extraños con sus paisajes, su vida apacible y su rica gastronomía. Respecto al Brexit, hay opiniones dispares entre los ingleses residentes en la comarca, aunque prácticamente todas van en la misma línea: ven un "futuro incierto" ante un divorcio de Reino Unido con la Unión Europea y del que sus consecuencias, por ahora, se saben "bien poco". Aunque hay cosas que tienen muy claro: "nuestro futuro está aquí en España".

Bernard Charles, residente en el núcleo orgiveño de Tíjola señala que "la gente sabe aún muy poco acerca de las consecuencias del Brexit" y que todos están esperando "a ver qué va a pasar". No obstante se confiesa "optimista" y se consuela pensando que la separación "no acabe perjudicando a los británicos residentes en España". En cuanto al movimiento del valor de la libra tras el inicio del Brexit, a Charles no le preocupa "porque la libra siempre está en continuas subidas y bajadas". "Mi futuro está en España, lo tengo todo aquí", concluye.

Christine Sayyid vive en Órgiva desde hace 12 años y admite que "esto es una gran pena, no es bueno ni para Europa ni para Gran Bretaña, para mí el Brexit es dar un paso atrás". La incertidumbre también habita en los pensamientos de Christine, que añade que aún no se sabe lo que va a pasar. "Ahora podemos ir al centro de salud y al hospital como los españoles, pero después del Brexit seguramente tengamos que pagar por estos servicios". En definitiva, admite que seguramente después no tengan los mismos derechos de los que hoy están "gozando aquí en España". Al igual que Charles, Christine lo tiene claro. "Nosotros queremos quedarnos en España, estamos muy contentos aquí".

Anna Kemp lleva 24 años viviendo entre Laroles, en La Alpujarra, y Madrid. A nivel personal señala que aún no ha notado nada a su alrededor, aunque sí que ha palpado "una cierta ansiedad entre los ingleses que viven aquí y los españoles que viven en Gran Bretaña". Kemp cree que "la actitud británica innecesariamente dura va a provocar una respuesta dura por parte de Europa". En cuanto a la cotización a la baja de la libra, añade que no lo ha notado, ya que es "independiente de la moneda inglesa", aunque sí que lo ha notado en su poder adquisitivo a la baja cuando ha ido a Inglaterra. Esta inglesa enamorada de la Alpujarra, que ya incluso se plantea nacionalizarse en nuestro país, reconoce que su futuro "está en España" y concluye que "esto puede ser la punta del iceberg para que otros países hagan lo mismo", por lo que ve "un futuro negro".

Denisse Allwright aclara que no está "para nada" de acuerdo con el Brexit, y admite que lo que le "asusta" es que "se está dañando la generación del futuro y generando brotes de racismo entre la población". Esta vecina de la Alpujarra, que lleva desde el año 1996 viviendo en un cortijo de Pampaneira con su marido, también inglés, y sus dos hijas de 13 y 17 años nacidas en España, asegura no entender "por qué se ha llegado a este punto". En cuanto al poder adquisitivo, Denisse admite que su marido viaja a Inglaterra para trabajar a menudo y sí que le afecta. En cualquier caso, para esta familia no hay vuelta atrás. "Queremos seguir viviendo aquí, tenemos mucha suerte de vivir donde vivimos".