2 euros: Cómo ganar dinero por el precio de una tapa

Dos euros es el precio estándar de una bebida con tapa en Granada. Justo el mismo dinero que el exalcalde Torres Hurtado pedía que se incrementara el ticket de la Alhambra para destinar ese plus a la rehabilitación y el mantenimiento del Albaicín en una de sus ideas más recordadas durante sus trece años de mandato. Lo que desconoce mucha gente es el poder de atracción que tiene una moneda de dos euros para los coleccionistas de la numismática y el dinero extra que se puede hacer con algunas de estas piezas si poseen un elemento diferencial como la imagen del granadino Patio de los Leones o la cara de Gracia de Mónaco.

La fiebre por las ediciones conmemorativas que cada año hace la Unión Europea ha desatado toda una cacería virtual por monedas como la 'Grace Kelly', la serie de dos euros con la cara de la Princesa de Mónaco que el Banco Central Europeo sacó a circulación en 2007 y cuya pieza única cotiza a día de hoy a unos 600 euros en el mercado online, aunque su precio ha llegado a superar los 1.000 euros hace unos años. En las páginas de venta de internet no hay constancia de que una 'Grace Kelly' ande cerca de Granada, aunque son numerosos los anuncios emitidos desde aquí para vender monedas de dos euros.

Son lo que en el argot del coleccionista se llaman monedas proof o pruebas de acuñación en español- y que hacen referencia a las primeras muestras de un lote nuevo que se hacen en una serie limitada. La razón histórica de estas pruebas era controlar la calidad del cuño y utilizarlas con fines de archivo. Pero, en la actualidad tienen valor coleccionista casi exclusivamente. Así, la conmemorativa de Grace Kelly no es la única que está muy bien valorada en internet. Otro ejemplo es la serie de los dos euros españoles que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre emitió en 2009 para celebrar el décimo aniversario de la Unión Económica y Monetaria y que tiene las estrellas dibujadas más grandes de lo normal. Este error de la FNTM provoca que esta moneda tenga un valor en internet cercano a los 100 euros. No hay cifras exactas de su tirada, aunque se estima que puede haber unas 100.000 en circulación.

Los paraísos fiscales son otro de los chollos para los expertos en numismática ya que las tiradas de estos minipaíses son muy escasas. Mónaco no sólo cuenta con la de la Princesa Gracia, sino que tiene otras monedas valiosas como la del Castillo en la Roca. San Marino también tiene monedas con la cara de Galileo que en internet se pagan más de 200 euros. Por su parte, el Vaticano cuenta con algunas piezas de gran valor como la del 2004 cuando se conmemoraron 75 años de la creación de la ciudad así como las 100.000 unidades de dos euros que se hicieron en el año 2005 con motivo de las Jornadas de la Juventud celebradas en la capital germana de Colonia. Precisamente en Alemania se encuentra otra moneda preciada, la que se creó en 2008 con el mapa antiguo de la zona euro solamente con quince países y cuyo valor se aproxima a los 100 euros.

Los expertos en este fenómeno de la numismática también tienen apuntadas otras monedas como la finlandesa de la ampliación de la Unión Europea, la primera serie de monedas conmemorativas que aprobó el BCE en 2004 y que tuvo un millón de unidades. Su precio oscila entre los 60 y 70 euros. Más barata es la que acuñó Eslovenia en 2007 con motivo del Tratado de Roma y cuyo valor está tasado en unos 40 euros, mientras que algunas piezas de países como Bélgica o Malta también se mueven en estos precios.

La opción más accesible para los coleccionistas locales es buscar las emisiones de monedas de dos euros que anualmente hace la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Una de ellas es la del Patio de Los Leones de la Alhambra, emblema de Granada y sin duda uno de sus principales puntos de interés turístico, que fue la imagen de la moneda conmemorativa de euros que el Tesoro Público, a través del Banco de España, puso en circulación en 2011. Esta moneda, acuñada por la FNTM, muestra en la zona central del anverso una imagen del incomparable Patio de los Leones de la Alhambra de Granada, mientras que debajo, y en disposición circular, aparece la palabra España. Al lado está el año de acuñación, 2011 y, a la izquierda, figura la marca de CECA. El reverso es el mismo que llevan las demás monedas de dos euros. La emisión era de un máximo de ocho millones de piezas.

Desde el año 2010, la emisión anual de moneda conmemorativa de 2 euros que autoriza la Comisión Europea está dedicada a los bienes y lugares españoles inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), como es el caso del conjunto monumental de la Alhambra. Precisamente en 2010 le tocó el turno a otro monumento ubicado en Andalucía. En concreto, al Centro Histórico de Córdoba. Los últimos ejemplos de estas piezas especiales de las FNTM han estado dedicadas a Iglesia de Santa María del Naranco, Acueducto de Segovia, el 30 aniversario de la Bandera Europea, la proclamación de el Rey Felipe VI, la Cueva de Altamira, el Parque Güell, el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y la Catedral de Burgos. No obstante, todas estas series no tienen tanto 'caché' al ser mucho más accesibles porque tiene tiradas más grandes que las mencionadas anteriormente, por lo que su valor se puede doblar o triplicar a lo sumo.

Pero entre todo este fenómeno por las monedas de dos euros, merece la pena hacer un aparte para una moneda de un céntimo de Italia, acuñada en 2002, que se ha convertido en la más valiosa para la numismática europea. Esta diminuta pieza de cobre cuesta una fortuna por un error al acuñarse. Estas monedas salieron de la fábrica de monedas con un tamaño de las de dos céntimos, una tara por la que algunos especialistas empezaron a pagar más de mil euros. Hoy, según algunas páginas de numismática, se ha llegado a pagar 6.600 euros por una de ellas.

Pero, las monedas de euro no solamente tienen un valor ¡especulativa', sino que también pueden utilizarse como complemento para el ahorro particular. Esta es la historia de Irene y Pepe, una pareja granadina que vigila cada vuelta en los supermercados y en los bares a la caza de la moneda de euros. Primero miran si es una de las codiciadas piezas que tienen valor en internet, lo que no ocurre casi nunca. No obstante, utilizan las monedas de dos euros -que escasean más que las de un euro y los céntimos- como método de ahorro. Moneda de dos euros que encuentran va directa a la hucha para las vacaciones o para solventar gastos imprevistos. En pocos meses y con mucha atención para que no se les escape ninguna ya han conseguido recabar más de 600 euros.

Pero ya saben, que nunca está de más contribuir a la economía y tomarse una tapa de vez en cuando. A dos euros, oiga.