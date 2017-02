La generación 'SÍ-SÍ' también existe

Puede que la Real Academia de la Lengua no lo haya admitido en el diccionario, como sí ha hecho con otros neologismos, pero a estas alturas, después de casi nueve años de crisis, pocos españoles pueden decir que no conozcan el término 'ni-ni'. El colectivo de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que continúan viviendo de sus padres pese a estar en edad laboral, cuenta en Granada con 32.900 miembros. Las escasas oportunidades del mercado de trabajo, unidas a la percepción de que esforzarse, conseguir títulos y engordar el currículum no garantiza un empleo, ha provocado un incremento sustancial de esta generación en los últimos años. De hecho, según los datos derivados de la Encuesta de Población Activa y facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2015 y 2016 Granada ha sumado 4.600 'ni-nis', pasando de 28.300 a los 23.900 con los que se cerró el último año.

Pero ante estas cifras, que han permitido demonizar a toda una generación de veinteañeros, hay varios matices que abordar. El principal, que esos 'ni-nis' solo representan un 22,2% de los jóvenes menores de entre 16 y 30 años de la provincia (147.900, según el último padrón), lo que significa que ocho de cada diez sí que estudian, o trabajan, o hacen las dos cosas a la vez.

Porque por mucho que se empeñen, no todos los veinteañeros pertenecen a una generación perdida. Hay jóvenes que, soportando trabajos precarios, bajos salarios y horarios infernales, se las apañan para llevar adelante sus estudios y compaginarlos con un puesto de trabajo remunerado. Los 'sí-sí' también existen.

En España hay 567.500 menores de 30 años que estudian -ya sea formación reglada o no- y trabajan a la vez. Este colectivo es bastante menos numeroso que el de los 'ni-ni', que en todo el territorio nacional alcanza los 1,1 millones de miembros, pero aún así es bastante representativo que haya más de medio millón de jóvenes que se empeñan en romper los esquemas de aquellos que equiparan juventud con apatía y falta de iniciativa.

En el caso de Granada la EPA no ofrece datos suficientes, pero sirva como muestra el amplio colectivo de 'sí-si' de provincias como Madrid (98.100), Barcelona (71.900) o Valencia (43.800). En Andalucía, la Encuesta de Población Activa sí que desglosa los datos de jóvenes ocupados que cursan estudios reglados en Cádiz (10.100), Málaga (12.300) y Sevilla (17.700).

Puede que no haya cifras oficiales, pero en Granada también hay 'sí-sí'. Este periódico se ha puesto en contacto con algunos de ellos, que han decidido seguir el camino de la pluriocupación para pagarse sus estudios y emanciparse, pero también para ampliar sus conocimientos de cara a un mercado laboral que mira la experiencia aunque no tenga en cuenta ni la corta edad ni las circunstancias de la crisis. En apenas una década, las cosas han cambiado mucho: los jóvenes que se incorporaron al mercado de trabajo antes de 2008 se encontraron un mundo lleno de posibilidades en el que no era impensable conseguir un trabajo con un sueldo digno. Quienes, por el contrario, terminaron sus carreras una vez que comenzaron los problemas económicos, se encontraron con un mercado laboral que les cerraba una puerta tras otra. Muchos no tuvieron más remedio que emigrar, otros se han rendido y otros luchan cada día para mejorar unas condiciones laborales que no son las que le prometieron.

La estadística sí que permite saber cuántos jóvenes forman parte activa del mercado de trabajo, pese a encontrarse con un panorama en el que las oportunidades no sobran. En la actualidad, Granada cuenta con un colectivo de 48.452 jóvenes menores de 30 años que ejercen su actividad. Poco a poco, a medida que la crisis ha ido dejando paso a unas mejores condiciones económicos, este colectivo ha comenzado a resarcirse de la sangría de los últimos años. Desde 2012, la provincia ha conseguido recuperar 3.653 puestos de trabajo jóvenes, de modo que el empleo en el colectivo ha crecido un 8,1%.

Y al igual que hay jóvenes que estudian y desarrollan su carrera laboral, hay otros que compaginan dos puestos de trabajo. Así lo indican los datos de afiliación a la Seguridad Social desglosados por el Instituto de Estadística de Andalucía: en Granada hay 2.192 jóvenes menores de 30 años que sacan adelante dos actividades remuneradas, con contratos más o menos estables, más o menos dignos.

Así que los datos demuestran que aunque ni los tiempos ni la economía acompañe, sigue habiendo jóvenes muy jóvenes con iniciativa. Tanto, que también hay un nutrido grupo de ellos que se apunta al autoempleo como fórmula para ganarse la vida o para llevar a cabo su idea de negocio. En concreto, Granada cuenta 5.066 menores de 30 años dados de alta como autónomos.