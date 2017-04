Un genio contra 50 años de olvido

Casi cuatro décadas antes de que Neil Amstrong asombrara al mundo con el primer paseo lunar, el granadino Emilio Herrera Linares, científico, militar y político, presentó un proyecto para un viaje tripulado a la Luna. Padre de la aeronáutica española, insigne inventor, creador incansable, presidente de la República en el exilio... su vida, obras y casi milagros -de su cabeza salió un prototipo de traje espacial- pergeñan un currículo singular. Y absolutamente olvidado.

"Fue sencillamente un genio", aseguró ayer, en la presentación de los actos del Año Emilio Herrera el profesor Roque Hidalgo, portavoz de la comisión encargada de diseñar la efeméride. El próximo 13 de septiembre se cumplirán cincuenta años de la muerte del insigne investigador en la ciudad suiza de Ginebra. Murió exiliado en 1967 tras salir de España en 1939.

"No hay ningún descubrimiento científico sustancial desde 1905 hasta 1965 en el que no participara Emilio Herrera", recordó ayer el profesor Hidalgo. El peso de sus trabajos es directamente proporcional a la losa del olvido que pesa sobre su figura. Hidalgo entrelazó los actos de la efeméride con la amargura por el desconocimiento que en Granada se tiene de la figura del investigador. Como anécdota -triste pero reveladora- de cómo la ciudad es capaz no sólo de dar de lado sino de maltratar a sus hijos más ilustres, Emilio Atienza -biógrafo de Herrera- relató ayer que "a las dos de la tarde", un día pocos meses después de que el Ayuntamiento colocara unas placas en recuerdo del científico en la plaza que lleva el nombre de Emilio Herrera -detrás del CEIP Genil-, se enfrentó a "un chatarrero que, cincel y martillo en mano" se afanaba en arrancar las planchas de metal. Tras la sustracción, se colocó un monolito "que también han tratado de arrancar con una radial". "Hace dos o tres años nos quejamos de la situación en la que estaba la plaza", relató Atienza, que calificó la restauración acometida de "lamentable". "Es una historia tristísima".

Desde hace cuatro años, una comisión trabaja en el Año Emilio Herrera. El objetivo principal es devolver la figura del científico a una posición de reconocimiento público. "En el 29 fue recibido en Granada a en loor de multitudes como héroe de la aviación", recordó el profesor Hidalgo, que insistió en la necesidad de que "quede constancia de que es querido" en su ciudad natal por sus "méritos sobrados". El programa de la efeméride se concentrará en la fecha de su muerte. El día 13 de septiembre se hará una visita al cementerio, se inaugurará una exposición sobre su figura en el Palacio de los Condes de Gabia -que posiblemente sea itinerante- y se desarrollará un ciclo de conferencias en La Madraza sobre las aportaciones de Herrera a la ingeniería aeroespacial, aeronáutica, la ciencia, la astrofísica o su papel como militar. Además, se trabaja en la posibilidad de levantar una escultura que rinda homenaje a Herrera. Este monumento se financia a través del programa de mecenazgo de la Universidad de Granada y cuenta, hasta ahora, con 102 donantes que han aportado 3.950 euros. El objetivo está en los 20.000. "Pedimos al menos 20 euros, de los que 15 se recuperan. Lo que pedimos es lo que cuestan dos cañas y media", ejemplificó Hidalgo.

El apoyo institucional está ahí. La Universidad de Granada, el Parque de las Ciencias, la Academia de Ciencias Matemáticas, Físico Químicas y Naturales de Granada, la Junta, la Diputación provincial y la empresa Sumum patrocinan el Año Emilio Herrera, al que también apoyan el Real Aeroclub de España, la Asociación de Amigos de la Aeronáutica Emilio Herrera, el Centro Artístico, Literario y Científico de Granada, la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, la Delegación Sur de la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos, el colegio de Ingenieros Aeronáuticos, el Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, el Ayuntamiento de Granada, la Real Academia de Ingeniería de España, The European Space Agency, la Sociedad Aeronáutica Española y el Centro Unesco de Andalucía.

En pasado mes de marzo se aprobó una proposición no de ley en el Parlamento andaluz en el que se insta al Gobierno autonómico a homenajear al pensador granadino y su legado con motivo de los 50 años de la muerte y a dotar de medios los actos previstos en la efeméride.