El gerente de Emucesa dice que los contratos fantasma escapaban "a su control"

Los contratos fantasmas del cementerio de Granada rubricados en la etapa del PP escapaban al "control" del gerente de Emucesa. Así lo garantizó ayer según consta en su declaración ante el juez en la contratación de asesores que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada. Aunque explicó que en el periodo 2003-2013 una de sus facultades era la gestión de personal, afirmó que solo gestionaba los contratos ordinarios. El resto escapaban a su control, dependían de los consejeros delegados y aseguró que su presencia era "notoria" en las cuentas anuales de la sociedad entonces cien por cien de titularidad pública.

Según explicó, en ningún momento se le comunicó el trabajo que las seis personas contratadas iba a realizar. Y no sólo eso. Él mismo mostró su disconformidad ante la primera contratación promovida por Eduardo del Moral para un puesto de asesor de protocolo o asesor de relaciones institucionales. El gerente le comunicó que no estaba de acuerdo ya que la plantilla de la empresa "estaba cubierta" y no estaba recogido en el organigrama, ni en el convenio colectivo por lo que no iba a firmar estos contratos. Sin embargo, días después, según explicó Eduardo del Moral, le llamó para comunicarle que había "estudiado el tema y él sí tenía competencias para ello" por lo que pidió que se le solicitara al asesor jurídico un modelo de alta dirección para que él pudiera efectuar la contratación. Tras su envío, se efectuó la contratación de uno de los investigados momento en que Eduardo del Moral le habría comunicado que a partir de este momento estas contrataciones "iban a depender directamente de él y que no iban a estar en la empresa".

En este sentido, el gerente de Emucesa pidió que constara que ni el asesor jurídico ni él volvieron a intervenir en estos contratos. La parte más dura de su declaración se centró en la inutilidad de estas contrataciones. El gerente explicó que no conocía que estos trabajos reportaran algún beneficio para la sociedad. Tampoco eran imprescindibles. En cuanto a cómo se hizo el proceso de selección, el gerente detalló que el contrato ya reflejaba a las personas elegidas y negó conocerlas. Asimismo, aseguró que nunca estuvieron bajo su mando o coordinación salvo uno de ellos que físicamente se encontraba en la oficina. Por otra parte, reiteró que no dio nunca directrices porque además de desconocerlas esto era competencia del Consejero Delegado por lo tanto ni coordinó ni impartió directriz alguna.

Respecto al momento en que se percibe que estas personas no están desempeñando ninguna función para la empresa, el gerente detalló que nunca supo qué trabajos realizaban estos asesores pero que él, no tenía por qué dudar de la actividad llevada a cabo en el ámbito de sus competencias ya que el poder es del consejero y del consejo de administración.

De hecho en las cuentas anuales de la sociedad, según explicó, se da cuenta de los puestos de trabajo que había entre 2003 y 2012. Se trata de un documento al que tienen acceso por el Consejo de Administración y por tanto también por la secretaría del consejo del Administración, la entonces secretaria del Ayuntamiento, pero además, desde 2008 y por la normativa vigente en control y fiscalización de administraciones locales, el interventor también forma parte del consejo y conoce este extremo. Sin embargo, según relató, "nadie ha formulado objeción o reparo a excepto de la pregunta formulada por Francisco Cuenca que consultó la fecha de estos contratos".

En el momento en que la empresa pasa a ser de titularidad mixta los contratos finalizaron. La duda es si se conocía que estas personas no tenían ninguna función ¿por qué nadie lo denunció? El gerente de Emucesa detalló que él no sabía qué trabajos estaban desempeñando porque no tuvo relación con ellos, por lo que carece de información al respecto.

En cuanto a las acusaciones que lo vinculan con algún partido político y que se mueve por venganza, el gerente detalló que estuvo afiliado al PSOE durante 3 o 4 años y a la extinta Alianza Popular pero que en ningún momento se ha movido por deseo de venganza alguno.