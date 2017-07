El equipo de gobierno cesa al que fuera titular de la asesoría jurídica con el PP

El equipo de gobierno socialista ha cesado al que fuera titular de la asesoría jurídica en el Ayuntamiento de Granada durante la etapa de gobierno 'popular', Luis García-Trevijano, que pasa a ser letrado del área. El cese, firmado el pasado día 28 de junio, va en la línea del anuncio que hizo el portavoz del equipo de gobierno, Baldomero Oliver, hace un mes, cuando ya preveía modificaciones para sacar mayor rentabilidad a los servicios y reducir gastos. En esta línea se aprobó la creación de un nuevo servicio adscrito a la secretaría general que trabajara en coordinación con la asesoría jurídica. Dicho cambio se justificaba en cuanto que la tarea de la asesoría jurídica y de secretaría están muy vinculadas. De esta forma, tras el cese de Trevijano el equipo de gobierno no tiene pensado cubrir este puesto, sino que coordinará el trabajo desde la secretaría general.

Estos cambios se anunciaron por el equipo de gobierno el pasado 2 de junio después de que la acusación popular de Vox pidiera ante la jueza que investiga el caso Serrallo que el que fuera hasta hace tres días titular de la asesoría jurídica declarara en calidad de investigado como máximo responsable legal en el tiempo que se dieron los pasos oportunos para la construcción de la discoteca en los terrenos donde estaba previsto el parque infantil.

Por aquel entonces, Oliver quiso dejar claro que cualquier decisión que se tomara en tanto que no haya un procedimiento judicial "no tendrá nada que ver con la opinión jurídica de una de las partes", y añadió que no esperaría a una resolución judicial para llevar a cabo una reestructuración del equipo. Como así ha sido.